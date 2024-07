Guanacaste, cuna de atletas destacados del país

Más allá de las bellezas naturales de Guanacaste, su rica cultura, sus deliciosas comidas típicas y el calor y alegría de los pamperos, la provincia también ha sido una enorme cuna de atletas destacados para el país.

Con motivo del bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya, Teletica.com hace un repaso de aquellos atletas que dejaron bien alto la bandera de Costa Rica y con orgullo tienen sus raíces en esta tierra.

Cristian Gamboa, el pequeño rayo que brilló con La Sele

No cabe duda de que al hablar de atletas de Guanacaste, a muchos se les viene a la mente el papel de Cristian Gamboa.

El menudito lateral tico pasó de que las camisetas le quedaran grandes por su pequeño tamaño. cuando “mejengueaba” en su amada Liberia, a ser uno de los futbolistas con mayor trayectoria en una de las ligas top del mundo, como lo es la Bundesliga alemana.

Con 34 años, el atleta guanacasteco brilla con el VFL Bochum de Alemania, además es uno de los futbolistas que logró dar el salto de un equipo no tradicional (Liberia) hacia Europa, cuando fichó por el Fredikstad de Noruega en el 2010, solo un año después de ser un punto alto en la conquista del primer y único título en la Primera División.

También jugó con Copenhague de Dinamarca, Rosenborg de Noruega, West Bromwich de Inglaterra, el histórico Celtic de Escocia y ahora con el club alemán.

Fue campeón en Dinamarca, Escocia y en segunda división de Alemania.

Con la Selección Nacional, disputó 79 partidos con apenas tres goles y cuatro asistencias. Destacó en dos Copas del Mundo, en el soñado Brasil 2014 y en Rusia 2018.

Precisamente, aquella Copa de 2014 le permitió ser nombrado hijo predilecto del cantón de Liberia.

“Después del Mundial, la gente me ha apoyado muchísimo y el tema del hijo predilecto, la gente me apoyó un montón y siempre agradecido por todo el pueblo, no solo de Guanacaste, sino de todo Costa Rica que siempre agradecen todo nuestro esfuerzo dentro de la cancha”, explicó el jugador en entrevista con Hola es Lola en el 2017.

Rónald Gómez, portador del orgullo de la pampa

La “Bala” Gómez lo aclara incluso antes de comenzar la entrevista: nací en Puntarenas porque era el hospital más cercano, pero crecí y viví mi vida en Guanacaste, precisamente en su amado Pilas de Canjel en Nandayure.

El exdelantero de la Selección Nacional, quien brillara en los Mundiales de Corea y Japón 2002 y Alemania 2006, anotando un tanto en cada uno de ellos, admite llevar con orgullo esa sangre guanacasteca.

Y no es para menos, dentro del terreno de juego siempre mostró garra, entrega y lucha, como esos feroces pamperos.

“Con mucha satisfacción, me siento como un guanacasteco más, creo que para mí representar a la provincia es satisfactorio, siento que uno puede pasar como un ejemplo para los demás atletas guanacastecos, que sí se puede tener éxito, lograr metas importantes y es satisfactorio”, indicó a Teletica.com, Rónald Gómez.

Como jugador estuvo en Carmelita, Alajuelense, Saprissa y Santos; mientras que en el exterior jugó para el Sporting de Gijón, Hércules en España, Municipal de Guatemala, OFI Greta de Grecia, Qadsia de Kuwait, Irapuato de México y APOEL Nicosa de Chipre.

Mientras que como técnico ha dirigido en Carmelita, Santos, Juventud Escazuceña, Limón FC, Halcones, Deportivo Malacateco, Xelajú, Deportivo Achuapa y Santa Lucía de Guatemala, así como Apollon Smyrnis de Grecia.

Además, fue asistente de la Selección Nacional en la era de Luis Fernando Suárez, durante el Mundial Qatar 2022.

“Nos falta desarrollar mucho el deporte en la zona guanacasteca, hay demasiado talento en muchos deportes, el Gobierno debería aportar más y nos hace falta un centro de Alto Rendimiento en la zona, pues es una de las provincias que, por ejemplo, más futbolistas saca”, añadió.

Leonardo Chacón, el esfuerzo como insignia

Hablar de Leo Chacón, es sinónimo de esfuerzo. Comenzó su carrera destacando en los Juegos Nacionales, donde fue condecorado como atleta más destacado en cinco años, entre 1995 y 2004, en su disciplina de sus amores: el triatlón.

Ese fue apenas el primer paso para lo que venía: un subcampeonato Panamericano en Puerto Vallarta, México 2010; así como dos históricas participaciones olímpicas en Londres 2012 y Río 2016.

El premio al esfuerzo lo recibió en la prueba olímpica de la capital inglesa, donde, tras caerse en ciclismo, se levantó para culminar en el puesto 48 con sangre y ante la mirada valiente de todos.

Para Río, mejoró su participación y culminó en el puesto 30.

De momento, el atleta 39 años se mantiene brillando en los circuitos de triatlón nacional e internacional.

“Yo creo que, al final de todo, después de tantos años asociado al deporte de alto rendimiento, pues uno a veces busca razones por las cuales tal vez estuvo tanto tiempo asociado a esto. A veces, uno piensa que sí valió la pena la lucha y demás, y cuando recibes estos mensajes de apoyo a ocho años de retirado, cuando vas por la calle, mencionan tu nombre, creo que recuerdas lo que tal vez hiciste en cierto momento, que de una u otra forma no solo te marcó de forma personal, sino también a otras personas de una u otra forma”, explicó Chacón.

Incluso, su trayectoria fue homenajeada hace poco, durante los Juegos Nacionales de este 2024, que se realizaron precisamente en Guanacaste.

“Tenemos que mejorar todo lo que es infraestructura e incentivos económicos para aquellos que empiezan en el deporte y demostrar que aspiran a otras ligas, y que tengan a su disposición las instalaciones necesarias para poder desarrollar el problema, instalaciones en las cuales no encuentren dificultades con los horarios, porque si son estudiantes necesitan entrenar de madrugada o a altas horas de la noche”, mencionó entre crítica el triatleta a Teletica.com.

Lía Reyes, el futuro del surf

El nombre de Lía Reyes apenas comienza a despuntar en el mundo del surf con apenas 20 años.

La oriunda de Playa Negra, Guanacaste, consiguió una histórica medalla de bronce en la modalidad de “long board” de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, así como una medalla de bronce en los Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Por si fuera poco, se ubicó en la novena posición en el Mundial de Long Board en El Sunzal, El Salvador.

Otros guanacastecos destacados en el deporte

Bismark “La Macha” Duarte era un gran guardameta oriundo de Santa Cruz, destacó con Guanacasteca al punto de formar parte como guardameta suplente en la primera Selección Nacional que participó en el primer torneo internacional en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980.

También destaca Francisco Rivas, entrenador y formador de las atletas más laureadas de la historia del deporte tico, como Claudia Poll, Silvia Poll y María del Milagro París, entre otras.

Rivas nació en Santa Cruz y porta con orgullo la cédula cinco.