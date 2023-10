Estos son los partidos que podrá ver este fin de semana por TDMAX

20 de octubre de 2023, 9:23 AM

El campeonato nacional avanza rápido y ya este fin de semana se juega la jornada 16, la cual inicia el sábado con un gran partido entre el Club Sport Cartaginés vs. Deportivo Saprissa a las 5 p. m.

• Viernes: Guadalupe vs. Aserrí a las 7 p.m.

• Sábado: Santa Ana vs. Turrialba a las 2 p.m. y Cofutpa vs. Antioquia a las 7 p.m.