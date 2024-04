Estos son los partidos que podrá ver el fin de semana por TDMAX

6 de abril de 2024, 8:00 AM

La jornada 16 del Torneo de Clausura 2024 se juega este fin de semana y cada vez se pone más reñida la competencia entre los equipos, por eso no se puede perder los partidos, los cuales puede disfrutar en vivo por la app TDMAX.



El próximo sábado el Club Sport Cartaginés recibirá en su casa a Liga Deportiva Alajuelense a las 5 p.m. Ambos planteles, pero, sobre todo los brumosos, lucharán por alcanzar los tres puntos que les puede dar un respiro a su actual situación como décimos en la tabla.



Más tarde, el Club Sport Herediano se enfrentará al Municipal Grecia a las 8 p.m., donde los florenses también buscarán la victoria a toda costa debido a que los aseguraría en el primer lugar.



El domingo jugarán Guanacasteca vs Puntarenas a las 3 p.m. y Saprissa vs Sporting a las 5 p.m.



Mientras tanto, ese mismo día, se podrían definir más clasificados a los cuartos de final de la Liga de Ascenso en los intensos juegos entre Quepos vs Jicaral y Santa Ana vs Escorpiones, ambos a las 2 p.m.