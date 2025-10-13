Estadio Nacional tiene desde hoy nuevo nombre

El Estadio Nacional de Costa Rica fue rebautizado y desde este lunes será conocido como INS Estadio.

Como parte de la búsqueda de más recursos para el mantenimiento y mejoras del inmueble, la Junta Administradora del Fideicomiso del Estadio anunció un acuerdo de patrocinio de “naming rights” o derechos de denominación con el Instituto Nacional de Seguros.

Los “naming rights” es un concepto cada vez más usado y es cuando marcas reconocidas apuestan por la visibilidad vinculada al deporte y los espectáculos, como es el caso de usar nombres en diferentes estadios del mundo.

El emblemático reducto de La Sabana llevará este nombre por los próximos tres años, es decir hasta 2028, y la idea es que le permita a la administración asegurar más recursos.

“Esta iniciativa forma parte de la estrategia que hemos puesto en marcha para garantizar la sostenibilidad y el mejoramiento del Estadio y de su disfrute público. Es también una alianza natural entre dos instituciones que procuran el bienestar de todas y todos, que nos permite sostener y consolidar el legado, mantener vivas nuestras raíces y tradiciones y proyectarnos como País hacia el futuro, protegiendo y construyendo nuestra historia y nuestra pasión por el deporte, el arte y la cultura", afirmó la gerente del Estadio Nacional, Diana Posada.

Por su parte, el ministro de Deportes y director nacional del Icoder, Donald Rojas, comentó que “desde el Icoder seguiremos trabajando incansablemente, articulando esfuerzos y colaborando para que el INS Estadio mantenga y mejore las condiciones que lo caracterizan como el mejor escenario deportivo de Centroamérica”.

A nivel mundial, clubes como el Atlético de Madrid, el de los Dallas Cowboys de la NFL, Chicago Bulls, Juventus, Arsenal; entre otros, y más reciente el histórico Estadio Azteca también apostaron por esta modalidad.