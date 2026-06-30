Dinero y deporte: amaños deportivos no solo afectan a Costa Rica

Este lunes, en horas de la noche, Teletica.com dio a conocer un intento de amaño de partidos que derivó en la sanción de tres futbolistas.

Hansell Arauz, Henry Cooper y Pablo Fabián Rodríguez fueron sancionados con hasta 15 años de suspensión por “la manipulación ilícita de marcadores y competiciones”.

Así lo comunicó la Dirección Legal de la Federación a las ligas afiliadas en una carta enviada este 29 de junio, de la que Teletica.com tiene copia.

La noticia llegó el mismo día en que dos exjugadores de la NBA fueron acusados por el Gobierno estadounidense de amañar partidos para obtener ganancias mediante apuestas.

A Malik Beasley se le señala por “ajustar su desempeño de 2024 con los Milwaukee Bucks para recompensar a los apostadores y aliviar sus propios problemas financieros”, de acuerdo con la agencia AP.

Junto a él, la investigación también indica el involucramiento de Ed Davis, otro exjugador de la NBA.

Los dos casos, dados a conocer el mismo día, son parte de un problema que ha venido aquejando al deporte.

En Costa Rica esta no es la primera vez que el fútbol se ve manchado por situaciones de este tipo.

En 2024, el equipo Puerto Golfito fue inhabilitado por un período de 10 años, mientras que el año anterior tres dirigentes del Municipal Turrialba fueron castigados por un período de cinco años, tras determinarse que existió un intento de amaño.

El oficial de integridad ante la FIFA, Carlos Ricardo Benavides, aseguró que la FIFA ve con buenos ojos que se apliquen las sanciones correspondientes en los casos que lo ameriten, sin necesidad de injerencia del ente rector.

Sin ir muy lejos, el marfileño Elye Wahi tuvo en vilo su participación en el Mundial 2026.

Canadá había retrasado la autorización de ingreso al pedir información complementaria sobre la situación legal de Wahi, sospechoso de estar implicado en un caso de apuestas deportivas amañadas en Francia, indicó una fuente a la AFP.

En febrero de este año, Turquía detuvo a 32 personas, incluidos dirigentes de clubes, por una investigación sobre apuestas ilegales y amaño.

Mientras tanto, en mayo de 2025, la FIFA expulsó al club keniano Muhoroni Youth y al vietnamita Phu Tho por las mismas razones.

Además del fútbol y el baloncesto, otros deportes se han visto afectados por casos de esta índole.

Le Monde dio a conocer una investigación internacional sobre amaño de partidos de tenis entre 2018 y 2024, mientras que el jugador de snooker Mark King no podrá competir durante cinco años por amaño y por compartir información privilegiada para apuestas.

Los casos registrados en distintas disciplinas reflejan que la manipulación de competiciones continúa siendo uno de los principales retos para las autoridades deportivas y las organizaciones encargadas de combatir las apuestas ilegales.

Teletica.com envió las consultas al departamento de prensa de la Fedefútbol para ampliar los detalles sobre los alcances de estas nuevas sanciones por intento de amaño, pero estas aún se encuentran en trámite la mañana de este martes.