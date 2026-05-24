De rival en una noche histórica a compañero: así será el regreso mundialista de Paulo Wanchope

El 9 de junio de 2006 quedó grabado en la memoria del fútbol costarricense. Aquella tarde en Múnich, la Selección de Costa Rica inauguró la Copa del Mundo de Alemania enfrentando al anfitrión en un duelo que parecía imposible.

Aunque el marcador terminó 4-2 a favor de los alemanes, hubo un nombre que se robó los reflectores: Paulo César Wanchope.

“Chope” anotó los dos goles de la Sele en aquella histórica inauguración y, dos décadas después, ese partido parece seguir persiguiéndolo. Porque el fútbol, a veces, tiene una extraña costumbre: cerrar partidos, pero dejar historias pendientes.

Veinte años después de aquel Mundial, Wanchope volverá a una Copa del Mundo. Esta vez no lo hará dentro de la cancha ni con la camiseta de la Tricolor. Su regreso llegará desde otra posición: como integrante del Grupo de Estudio Técnico de la FIFA durante el Mundial 2026, un selecto equipo encargado de analizar partidos, detectar tendencias y elaborar informes para entender hacia dónde evoluciona el fútbol mundial.

Entre las figuras con las que compartirá, apareció un nombre que inmediatamente lo hizo viajar en el tiempo: Jürgen Klinsmann.

La reacción del exdelantero fue inmediata: “El entrenador era Jürgen Klinsmann jajajaja... Y ahora vamos a ser compañeros”, dijo entre risas.

En aquel Mundial, Klinsmann dirigía a la poderosa selección alemana. Hoy, dos décadas después, ambos observarán el fútbol desde el mismo lado de la mesa. Una escena difícil de ignorar: hace veinte años estaban frente a frente, ahora compartirán análisis y conversaciones sobre el juego.

El Grupo de Estudio Técnico estará supervisado por Arsène Wenger y dirigido por Pascal Zuberbühler; además, estará integrado por otras figuras reconocidas del fútbol internacional como Otto Addo, Tobin Heath, Jayne Ludlow, Michael O'Neill, Gilberto Silva, Jon Dahl Tomasson, Aron Winter y Pablo Zabaleta.

“Gracias a Dios se me da esta oportunidad y es un gran privilegio poder formar parte de este grupo de estudio técnico liderado por Arsène Wenger, un entrenador que yo siempre admiré”, aseguró.

La misión será ambiciosa: analizar partidos prácticamente en tiempo real y elaborar informes sobre nuevas tendencias tácticas y estratégicas. Y si algo tiene claro Wanchope es que el Mundial 2026 apunta a convertirse en uno muy distinto.

Según explicó, el análisis de datos y la tecnología permitirán entender aspectos que antes tomaban horas o incluso semanas de trabajo.

Entre las innovaciones proyectadas por FIFA destacan herramientas de inteligencia artificial, procesamiento masivo de datos en tiempo real, modelos tridimensionales de jugadores y sistemas avanzados de análisis y seguimiento dentro de la cancha.

“Vamos a tener un apoyo tecnológico importante, donde podamos ver con exactitud cómo se da la presión, dónde ocurre, qué tan rápidas son las transiciones y cómo toman decisiones los jugadores”, explicó.

Sin embargo, advirtió que la tecnología no reemplaza el criterio humano: “Hay que tener mucho cuidado y saber interpretar los datos. La tecnología es una ayuda, pero el criterio humano siempre va a ser el más importante”.

Por un mes, Wanchope estará involucrado prácticamente desde el inicio del torneo y le tocará analizar partidos desde los estadios y centros especializados junto a expertos tecnológicos.



