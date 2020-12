'Canelo' Álvarez aplasta a Callum Smith y conquista títulos de peso supermediano

Los Angeles, Estados Unidos | En su primera pelea de 2020, el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Alvárez venció este sábado por decisión unánime al británico Callum Smith, hasta ahora invicto, y se hizo con los títulos de peso supermediano del AMB y del CMB.



Álvarez, que ya era campeón de tres divisiones, conquistó el título de campeón de peso supermediano (168 libras, 76,2kg) de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) que poseía Smith y también sumó el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que estaba vacante.



El mexicano, de 30 años, no se calzaba los guantes desde su triunfo por nocaut sobre el ruso Sergey Kovalev en noviembre de 2019, pero en su regreso la noche del sábado tuvo una actuación demoledora ante Smith en la ciudad estadounidense de San Antonio (Texas).



"Me siento muy bien. Hice muy buen trabajo después de estar 13 meses sin pelear ante un peleador de más peso que yo, un campeón mundial. Estoy muy contento, estamos de regreso", dijo Álvarez, agradeciendo el efusivo apoyo a los alrededor de 12.000 aficionados a los que se permitió la entrada al Alamodome de San Antonio.



"Vamos a seguir haciendo historia, esta es la era del 'Canelo", proclamó Álvarez, con planes de unificar todos los títulos del peso supermediano.



"Me siento muy fuerte en este peso, me desgasto menos", afirmó. "Este es el primer paso, vamos por más. A corto plazo quiero unificar los títulos de 168 libras. Quién esté ahí, vamos a por él", agregó.



Álvarez no descartó enfrentar por tercera vez al kazajo Gennady Golovkin, a quien derrotó en 2018 en una controvertida decisión en Las Vegas.



"He probado que he peleado con los mejores y si se tiene que dar la pelea con Golovkin para que la gente disfrute una gran pelea está bien", afirmó.



El púgil de Guadalajara, que era el favorito en las apuestas, suma ahora 54 victorias (36 nocauts), 1 derrota y 2 empates mientras que Smith se queda con 27 victorias (19 nocauts) y 1 derrota y sin vengar la derrota sufrida por su hermano mayor Liam ante el propio 'Canelo' en 2016.



Victoria por unanimidad

A pesar de la diferencia de estatura entre Smith (1,91m) y Álvarez (1,72m), el mexicano salió a la ofensiva aprovechando su mayor velocidad y conectando rápidamente varios golpes en el cuerpo del peleador de Liverpool.



'Canelo', uno de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad, marcó el ritmo en los primeros compases mientras Smith, retrocediendo peligrosamente contra las cuerdas, apenas podía defenderse sin encontrar espacio para aprovechar su 'jab'.



Álvarez encarriló la pelea a su favor desde el principio sin necesidad de arriesgar en busca del nocaut, centrándose en mantener el asedio y evitar una reacción de Smith.



En el ecuador del combate, el británico encontró espacio para encadenar varios golpes con su izquierda y trató de hacerse fuerte en el centro del cuadrilátero para sacudirse la presión del mexicano.



La resistencia de Smith, sin embargo, comenzó a declinar en los últimos asaltos y Álvarez se lanzó al ataque para zanjar la pelea por la vía rápida, haciendo que su rival se tuviera que apoyar en las cuerdas y recurriera a abrazarle para frenar las acometidas.



Con el pantalón lleno de manchas de sangre, Smith consiguió terminar en pie los 12 asaltos pero los jueces dieron el triunfo por decisión unánime al 'Canelo' con puntuación de 119-109, 119-109 y 117-111.



El regreso de Álvarez al ring se retrasó durante meses debido a la pandemia de coronavirus y a la ruptura de sus vínculos con la compañía Golden Boy Promotions, del ex boxeador Óscar de la Hoya.



En su carrera 'Canelo' solo ha perdido ante el estelar Floyd Mayweather Jr por decisión en septiembre de 2013 cuando contaba con 23 años.



Smith, por su parte, también llevaba sin pelear desde diciembre de 2019 cuando logró una reñida victoria sobre su compatriota John Ryder.



"No fue mi noche... no hay excusas, él es muy bueno", dijo Smith sobre el mexicano.



El combate del sábado era la tercera vez que el británico ponía en juego su título de la AMB que ganó al noquear a George Groves en septiembre de 2018.