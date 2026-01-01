EN VIVO
Calendario de los principales eventos deportivos de 2026

Desde el Mundial de la FIFA, hasta los principales eventos deportivos que se dan añao a año. Le compartimos toda la información.

Calendario del Mundial 2026/AFP
Por AFP Agencia 1 de enero de 2026, 14:44 PM

París, Francia | Este es el calendario de las principales competiciones deportivas que se disputarán en el año 2026:

ENERO

Del 21 de diciembre de 2025 al 18 de enero: Fútbol: Copa Africana de Naciones

Del 3 al 17: W2RC: Rally Dakar

9 al 18 - Ciclismo masculino: Vuelta al Táchira (Venezuela)

10 - Fórmula E: E-Prix de México

17 al 19 - Ciclismo femenino: Tour Down Under (Australia)

18 al 1 de febrero - Tenis: Abierto de Australia

20 al 25 - Ciclismo masculino: Tour Down Under (Australia)

22 al 25 - WRC: Rally de Montecarlo

23 al 1 de febrero - Ciclismo masculino: Vuelta a San Juan (Argentina)

26 al 30 - F1: Pruebas de pretemporada en Barcelona

30 al 1 de febrero - Ciclismo: Campeonato del Mundo de Ciclocross en Hulst (Países Bajos)

31 – Ciclismo femenino: Cadel Evans Great Ocean Road Race

31 - Fórmula E: E-Prix de Miami

FEBRERO

1 - Ciclismo masculino: Cadel Evans Great Ocean Road Race

3 - Fútbol: Inicio de la Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions)

3 al 5 - MotoGP: Pruebas de pretemporada en Sepang (Malasia)

5 al 8 - Ciclismo femenino: UAE Tour (Emiratos Árabes Unidos)

5 al 14 de marzo - Rugby: Torneo de las Seis Naciones

6 al 22 de febrero: Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina

7 al 8 - Tenis: Primera ronda de clasificación de la Copa Davis

8 - Football americano: Super Bowl en Santa Clara (California)

8 al 14 - Tenis: WTA 1000 de Doha

9 al 15 - Tenis: ATP 250 de Buenos Aires

11 al 13 - F1: Pruebas de pretemporada en Baréin 1

12 al 15 - WRC: Rally de Suecia

13 - Fórmula E: E-Prix de Yeda 1 (Arabia Saudita)

13 al 15 - NBA: All Star Game en Los Angeles (California)

14 - Fórmula E: E-Prix de Yeda 2 (Arabia Saudita)

15 - Básquet: Juego de las estrellas de la NBA

15 al 21 - Tenis: WTA 1000 de Dubái

16 al 22 - Tenis: ATP 500 de Rio de Janeiro

16 al 22 – Ciclismo masculino: UAE Tour (Emiratos Árabes Unidos)

18 - Fútbol: Final de ida de la Recopa Sudamericana

18 al 20 - F1: Pruebas de pretemporada en Baréin 2

21 al 22 - MotoGP: Pruebas de pretemporada en Buriram (Tailandia)

23 al 1 de marzo - Tenis - Abierto de Acapulco

25 - Fútbol: Final de vuelta de la Recopa Sudamericana

26 al 28 - F1: Pruebas de pretemporada en Baréin 1

28 - Ciclismo masculino y femenino: Omloop Nieuwsblad (Bélgica)

MARZO

1 - MotoGP: Gran Premio de Tailandia - Comienzo de la temporada

1 - IndyCar: GP de San Petersburgo - Comienzo de la temporada

1 al 15 - Tenis: Masters 1000 de Indian Wells/WTA 1000 de Indian Wells

6 al 17 - Béisbol: Clásico Mundial de Béisbol (EE.UU., Japón y Puerto Rico)

7 – Ciclismo masculino y femenino: Strade Bianche (Italia)

8 - IndyCar: GP de Phoenix

8 - F1: Gran Premio de Australia - Comienzo de la temporada

8 al 15 - Ciclismo masculino: París-Niza

9 al 15 - Ciclismo masculino: Tirreno-Adriático (Italia)

12 al 15 - Golf: The Players Championship

12 al 15 - WRC: Rally de Kenia

15 - F1: Gran Premio de China

15 - IndyCar: GP de Arlington

15 - Ciclismo femenino: Trofeo Alfredo Binda

15 al 29 - Tenis: Masters 1000 de Miami/WTA 1000 de Miami

20 al 22 – Atletismo en pista cubierta: Campeonato del Mundo en Torun (Polonia)

21 – Ciclismo masculino y femenino: Milán-San Remo

21 - Fórmula E: E-Prix de Madrid

22 - MotoGP: Gran Premio de Brasil

22 - Fútbol: final de la Copa de la Liga inglesa en Londres

23 al 29 – Ciclismo masculino: Vuelta a Cataluña (España)

25 - Béisbol: Inicio de la temporada regular de las Grandes Ligas (MLB)

25 - Ciclismo masculino: Brujas - La Panne (Bélgica)

26 - Ciclismo femenino: Brujas - La Panne (Bélgica)

27 - Ciclismo masculino: Gran Premio E3 (Bélgica)

28 - WEC: 1.812 km de Catar - Comienzo de la temporada

29 - F1: Gran Premio de Japón

29 - MotoGP: Gran Premio de las Américas

29 - IndyCar: GP de Alabama

29 – Ciclismo masculino y femenino: Gante-Wevelgem (Bélgica)

ABRIL

1 - Ciclismo masculino y femenino: A través de Flandes (Bélgica)

4 - Remo: regata entre Oxford y Cambridge

5 - Ciclismo masculino y femenino: Tour de Flandes (Bélgica)

5 al 12 - Tenis: Masters 1000 de Montecarlo

6 al 11 – Ciclismo masculino: Vuelta al País Vasco (España)

6 al 12 - Tenis: Semana de clasificación para la fase final de la Billie Jean King Cup

7 al 9 - Fútbol: Inicio de las fases de grupo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

9 al 12 - Golf: Masters de Augusta

9 al 12 - WRC: Rally de Croacia

12 - NBA: final de la liga regular

12 - F1: Gran Premio de Baréin

12 - MotoGP: Gran Premio de Catar

12 - Ciclismo masculino y femenino: París-Roubaix (Francia)

18 - NBA: inicio de los playoffs

Del 18 al 19 - EWC: 24 Horas de Motos (Le Mans)

19 - F1: Gran Premio de Arabia Saudita

19 - WEC: 6 horas de Imola

19- IndyCar: GP de Long Beach

19 – Ciclismo masculino y femenino: Amstel Gold Race (Países Bajos)

20 - Atletismo: Maratón de Boston

20 al 3 de mayo - Tenis: Masters 1000 de Madrid/WTA 1000 de Madrid

22 – Ciclismo masculino y femenino: La Flecha Valona (Bélgica)

23 al 26 - WRC: Rally de Canarias

25 - Fútbol masculino: Final de la Copa del Rey en Sevilla (pendiente de confirmar la fecha)

26 - Atletismo: maratón de Londres

26 - Ciclismo masculino y femenino: Lieja-Bastoña-Lieja (Bélgica)

26 - MotoGP: Gran Premio de España

28 al 3 de mayo - Ciclismo masculino: Tour de Romandía (Suiza)

MAYO

1 - Ciclismo masculino: Eschborn-Fráncfort (Alemania)

2 - Fórmula E: E-Prix de Berlín 1

3 - Fórmula E: E-Prix de Berlín 2

2 - Equitación: Derby de Kentucky en Louisville (Estados Unidos)

3 - F1: Gran Premio de Miami

3 al 10 – Ciclismo femenino: Vuelta a España

4 al 17 - Tenis: Masters 1000 de Roma/WTA 1000 de Roma

7 al 10 - WRC: Rally de Portugal

8 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Doha (Catar)

9 - WEC: 6 horas de Spa

9 - IndyCar: GP de Indianápolis

9 al 29 - Ciclismo masculino: Giro de Italia

10- MotoGP: Gran Premio de Francia

14 al 17 - Golf: Campeonato de la PGA

15 al 17 - Ciclismo femenino: Vuelta al País Vasco (España)

16 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Shanghái (China)

16 - Fútbol: final de la Copa de Inglaterra en Londres

16 - Fórmula E: E-Prix de Mónaco 1

17 - Fórmula E: E-Prix de Mónaco 2

17 - MotoGP: Gran Premio de Cataluña

20 - Fútbol: final de la Europa League en Estambul

21 al 24 - Ciclismo femenino: Vuelta a Burgos (España)

22 al 24 - Baloncesto: Final 4 de la Euroliga masculina, en Atenas

22, 23 o 24 - Fútbol: Final de la Liga de Campeones femenina en Oslo

23 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Xiamen (China)

23 - Fútbol: final de la Copa de Alemania

23 - Fútbol: final de la Copa de Francia

24 - F1: Gran Premio de Canadá

24 - IndyCar: 500 millas de Indianápolis

24 al 7 de junio - Tenis: Roland Garros

26 al 28 - Fútbol: final fases de grupo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

27 - Fútbol: final de la Conference League en Leipzig

28 al 31 - WRC: Rally de Japón

30 - Fútbol: final de la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions)

30 - Fútbol: final de la Liga de Campeones en Budapest

30 al 7 de junio – Ciclismo femenino: Giro de Italia

31 - MotoGP: Gran Premio de Italia

31 - IndyCar: GP de Detroit

JUNIO

4 - NBA: inicio de las Finales (al mejor de 7 partidos)

4 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Roma (Italia)

4 al 7 - Golf: Abierto de Estados Unidos femenino

6 - EWC: 8 Horas de Spa

7 - F1: Gran Premio de Mónaco (+ F2, F3)

7 - MotoGP: Gran Premio de Hungría

7 - IndyCar: GP de Madison

7 - Atletismo: Meeting de la Diamond League de Estocolmo (Suecia)

7 al 14 - Ciclismo masculino: Tour Auvergne-Rhône-Alpes (antes Dauphiné) (Francia)

9 - Fútbol femenino: Última jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol

10 - Atletismo: Meeting de la Diamond League de Oslo (Noruega)

Del 11 de junio al 19 de julio - Fútbol: Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

Del 13 al 14 - WEC: 24 Horas de Le Mans

14 - F1: Gran Premio de Barcelona

17 al 21 – Ciclismo masculino y femenino: Tour de Suiza

18 al 21 - Golf: US Open

20 - Fórmula E: E-Prix de Sanya (China)

21 - MotoGP: Gran Premio de la República Checa

21 -: Indycar: GP Road America

25 al 28 - WRC: Rally de Grecia

25 al 28 - Golf: Campeonato LPGA

26 - Atletismo: Meeting de la Diamond League de París (Francia)

28 - F1: Gran Premio de Austria

28 - MotoGP: Gran Premio de los Países Bajos

29 al 12 de julio - Tenis: Wimbledon

JULIO

4 - Atletismo: Meeting de la Diamond League de Eugene (Estados Unidos)

4 - Fórmula E: E-Prix de Shanghái 1

4 al 26 - Ciclismo masculino: Tour de Francia

5 - Fórmula E: E-Prix de Shanghái 2

5 - EWC: 8 Horas de Suzuka

5 - F1: Gran Premio de Gran Bretaña

5 - IndyCar: GP de Mid-Ohio

10 - Atletismo: Meeting de la Liga de Diamante de Mónaco

12 - MotoGP: Gran Premio de Alemania

12 - WEC: 6 horas de Sao Paulo

14 - Béisbol: Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas (MLB)

16 al 19 - WRC: Rally de Estonia

16 al 19 - Golf: Abierto Británico

16 al 25 – BMX: Campeonato del Mundo en Brisbane (Australia)

18 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Londres

19 - F1: Gran Premio de Bélgica

19 - IndyCar: GP de Nashville

21 al 26 - Piragüismo: Campeonato Mundial de eslalon en Oklahoma (Estados Unidos)

24 al 8 de agosto - Olimpismo: Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo

25 - Fórmula E: E-Prix de Tokio 1

26 - Fórmula E: E-Prix de Tokio 2

26 - F1: Gran Premio de Hungría

29 - Fútbol: Juego de las Estrellas de la MLS

29 al 2 de agosto - Golf: Abierto Británico Femenino

30 al 2 de agosto - WRC: Rally de Finlandia

AGOSTO

1 - Ciclismo masculino: Clásica de San Sebastián (España)

1 al 9 - Ciclismo femenino: Tour de Francia

1 al 13 - Tenis: Masters 1000 de Montreal

1 al 13 - Tenis: WTA 1000 de Toronto

3 al 8 – Ciclismo masculino: Vuelta a Polonia

5 al 9 - Atletismo: Campeonato Mundial Sub-20 en Eugene (Oregón)

9 - MotoGP: Gran Premio de Gran Bretaña

9 - IndyCar: GP de Portland

11 al 23 - Hípica: Campeonato del Mundo en Aquisgrán (Alemania)

13 al 24 - Tenis: WTA 1000 y Masters 1000 de Cincinnati

15 - Fórmula E: E-Prix de Londres 1

15 al 17 – Ciclismo femenino: Tour de Romandía

16 - Ciclismo masculino: Gran Premio de Hamburgo (Alemania)

16 - Fórmula E: E-Prix de Londres 2 - Final

16 - IndyCar: GP de Toronto

17 al 23 - Bádminton: Campeonato Mundial en Nueva Delhi (India)

19 al 22 de agosto – Ciclismo femenino: Tour de Gran Bretaña

19 al 23 – Ciclismo masculino: Renewi Tour

21 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Lausana (Suiza)

22 al 11 de septiembre – Ciclismo masculino: Vuelta a España

23 - Atletismo: Meeting de la Liga de Diamante en Chorzow (Polonia)

23 - F1: Gran Premio de los Países Bajos

23 al 30 - Remo: Campeonato del Mundo en Ámsterdam

26 al 30 – BTT: Campeonato del Mundo en Val di Sole (Italia)

27 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Zúrich (Suiza)

27 al 30 - WRC: Rally de Paraguay

29 - IndyCar: GP de Milwaukee 1

30 al 13 de septiembre - Tenis: US Open

30 - IndyCar: GP de Milwaukee 2

30 - MotoGP: Gran Premio de Aragón

SEPTIEMBRE

4 al 5 - Atletismo: Finales de la Diamond League en Bruselas (Bélgica)

4 al 6 - Ciclismo femenino: Tour de Romandía

4 al 13 - Baloncesto: Mundial femenino, en Berlín

6 - IndyCar: GP de Monterey - FINAL

6 - F1: Gran Premio de Italia

6 - WEC: Lone Star Le Mans (EE.UU.)

8 - Fútbol: inicio de la fase de liga de la Liga de Campeones

9 al 13 – Ciclismo femenino: Tour de Holanda

10 al 13 - WRC: Rally de Chile

11 – Ciclismo masculino: Gran Premio de Quebec

11 al 13 – Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate en Budapest (Hungría)

13 - Ciclismo masculino: Gran Premio de Montreal

13 - F1: Gran Premio de España

13 - MotoGP: Gran Premio de San Marino

Semana del 14 de septiembre - Tenis: Segunda ronda de clasificación de la Copa Davis

20 - MotoGP: Gran Premio de Austria

20 al 27 - Ciclismo: Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Montreal (Canadá)

Semana del 21 de septiembre - Tenis: Fase final de la Copa Billie Jean King en Shenzhen

26 - F1: Gran Premio de Azerbaiyán

27 - WEC: 6 Horas de Fuji

30 al 11 de octubre - Tenis: WTA 1000 de Pekín

OCTUBRE

Calendario sin revelar - Béisbol: Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB)

Del 1 al 4 - WRC: Rally de Italia

4 - MotoGP: Gran Premio de Japón

Del 4 al 10 - Judo: Campeonato del Mundo en Bakú

Del 7 al 18 - Tenis: Masters 1000 de Shanghái

10 - Fútbol femenino: Final campeonato brasileño

10 - Ciclismo masculino: Giro de Lombardía (Italia)

11 - Atletismo: Maratón de Chicago

11 - F1: Gran Premio de Singapur

11 - MotoGP: Gran Premio de Indonesia

12 al 18 - Tenis: WTA 1000 de Wuhan

13 al 15 – Ciclismo femenino: Tour de Chongming (China)

13 al 18 – Ciclismo masculino: Tour de Guangxi (China)

14 al 18 - Ciclismo: Campeonato Mundial de Pista en Shanghái (China)

15 al 31 - Fútbol femenino: Copa Libertadores de América

17 al 25 - Gimnasia: Campeonato Mundial en Róterdam

18 - Ciclismo femenino: Tour de Guangxi (China)

25 - F1: Gran Premio de Estados Unidos

25 - MotoGP: Gran Premio de Australia

29 - Béisbol: Inicio de los playoffs de las Grandes Ligas (MLB)

NOVIEMBRE

1 - F1: Gran Premio de México

1 - MotoGP: Gran Premio de Malasia

1 - Atletismo: Maratón de Nueva York

2 al 8 - Tenis: Masters 1000 de París

7 - WEC: 8 Horas de Baréin - FINAL

7 - Fútbol: Final de la MLS

7 al 14 - Tenis: Finales WTA en Riad

8 - F1: Gran Premio de Brasil

12 al 15 - WRC: Rally de Arabia Saudita - FINAL

15 - MotoGP: Gran Premio de Portugal

15 al 22 - Tenis: Finales ATP

21 - Fútbol masculino: Final de la Copa Sudamericana en Barranquilla (Colombia)

21 - F1: Gran Premio de Las Vegas

22 - MotoGP: Gran Premio de Valencia - FINAL

23 al 27 - Triatlón: Finales del Campeonato del Mundo en Pontevedra (España)

Semana del 23 de noviembre - Tenis: Fase final de la Copa Davis

28 - Fútbol masculino: Final de la Copa Libertadores en Montevideo

29 - F1: Gran Premio de Catar

DICIEMBRE

Calendario sin revelar - Natación: Campeonato Mundial en piscina corta en Pekín

2 - Fútbol: Última jornada del campeonato brasileño

6 - F1: Gran Premio de Abu Dabi - FINAL

6 - Fútbol: Final Copa de Brasil

8 al 20 - Surf: Finales de la Liga Mundial de Surf en Hawái (Estados Unidos)

31 - Atletismo: Carrera de San Silvestre en Sao Paulo

