Brasil y Argentina preparan el salto a Catar; Uruguay, Colombia y Ecuador juegan cartas decisivas

Brasil, sin Neymar, tendrá este jueves el plato servido ante Venezuela para encaminar su pase al Mundial-2022, mientras la Argentina de Messi debe sortear a la aguerrida Paraguay para imaginarse en Catar.



Detrás del líder Brasil (24 puntos) y de su perseguidor Argentina (18 puntos), la lucha por los cupos promete ser cuerpo a cuerpo, sin concesiones, entre Uruguay (tercero, 15 puntos), Ecuador y Colombia (ambos con 13).



Con el regreso de sus históricos artilleros Edinson Cavani y Luis Suárez, Uruguay espera a Colombia en Montevideo en un partido de vital importancia que puede marcar el futuro de ambos seleccionados en la clasificatoria sudamericana.



Si la Celeste se queda con la victoria en el Gran Parque Central de Montevideo dará un paso clave para llevarse uno de los cuatro cupos directos que otorga la Conmebol o, si es quinto, la posibilidad de un repechaje con el seleccionado de otro continente.



"Colombia es un muy buen equipo, tiene un entrenador de muchísima experiencia (Reinaldo Rueda) y nosotros los partidos los planificamos muchos en base a los antecedentes", dijo el entrenador uruguayo, Oscar Tabárez.



Ambos seleccionados llegan a la undécima fecha con el ánimo en alto. En la jornada anterior, disputada en septiembre, los charrúas, sin Suárez ni Cavani, derrotaron en casa 1-0 a Ecuador, otro aspirante a un boleto, y los cafeteros sometieron 3-1 a Chile, que se está quedando sin opciones en el premundial.



Triple fecha de riesgo

Para la albiceleste, esta triple fecha estará plagada de dificultades. Paraguay siempre fue duro escollo para Argentina, y luego espera en Buenos Aires a Uruguay, un rival histórico con el que no es atinado hacer pronósticos. El equipo de Messi cerrará la triple jornada el jueves 14 de local ante Perú, un seleccionado que amargó a los argentinos más de una vez.



Tampoco ayuda a los albicelestes que los técnicos de Paraguay, Eduardo Berizzo, y de Perú, Ricardo Gareca, sean argentinos y con un acabado conocimiento de sus compatriotas.



Pero Messi está en estado de gracia, y eso cuenta y mucho. Llega al choque con los guaraníes con una tripleta a cuestas del anterior partido del premundial ante Bolivia 3-0 y sin la carga de una tonelada que se quitó con el título de Copa América en julio pasado tras 28 años de sequía albiceleste y cuatro finales propias perdidas.



Paraguay no tiene alternativas. Con 11 puntos está en sexto lugar y por ahora fuera de zona de clasificación. Ganar o ganar es la ecuación para los guaraníes si no quieren quedar afuera de un mundial por tercera vez consecutiva.



La seleçao ni se inmuta

La seleçao va tan cómoda por la eliminatoria que ni se inmuta por no contar ante Venezuela con su figura Neymar por suspensión, así como tampoco estará presente el lesionado capitán Casemiro.



Una posible victoria ante la colista Venezuela (4 puntos) le dejará abierto el camino para la clasificación a la seleçao, aunque le aparecen duros compromisos en el resto de esta triple jornada ante Colombia en Barranquilla y con Uruguay en Manaos.



Brasil ejerce supremacía a nivel de clubes colocando a los finalistas de la Copa Libertadores, Palmeiras y Flamengo, y a los de la Sudamericana, Bragantino y Athletico Paranaense, pero no pudo completar una hegemonía absoluta ya que su seleccionado cayó en la final de la Copa América ante Argentina. Sin embargo, es líder cómodo en la eliminatoria, con seis puntos de ventaja sobre su archirrival albiceleste.



Y todo apunta a que su adversario Venezuela se mantendrá como el único seleccionado sudamericano que nunca ha clasificado a un mundial.



Clásico del Pacífico decisivo

La nueva versión del Clásico del Pacífico entre Chile y Perú será una batalla decisiva entre imperiosamente necesitados.



Chile está en un incómodo octavo lugar, lejos de los cupos clasificatorios. Si queda nuevamente fuera de un mundial también será la despedida de su exitosa generación dorada liderada por Arturo Vidal y Alexis Sánchez, que le dio a la Roja sus dos primeros títulos, las Copas América de 2015 y 2016.



Aunque un escalón más arriba (8 puntos), Perú tampoco la tiene fácil en este premundial. Su DT, el argentino Ricardo Gareca, llevó al seleccionado inca a Rusia-2018, su primer mundial tras 36 años -no asistía desde España-1982- y fue subcampeón de la Copa América de 2019, que ganó el anfitrión Brasil.



El 'Tigre' Gareca causó un revulsivo con el delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula, uno de los mejores de la Copa América-2021, así como recuperó al histórico atacante Paolo Guerrero, para seguir escalando tras un inicio para el olvido en el premundial.



En el cuarto escalón y con el último pase directo al Mundial, Ecuador debe levantarse ahora para no perder el tren que se le estaba escapando en las últimas fechas. Su rival Bolivia, con seis puntos, viene golpeado por su caída 3-0 ante Argentina, pero aún tiene chances de dar una sorpresa en el premundial.



