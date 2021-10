Bottas gana GP de Turquía de F1, Verstappen recupera liderato del Mundial

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ganó este domingo en Estambul el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1 por delante de Max Verstappen (Red Bull), quien recupera el liderato del Mundial a costa de Lewis Hamilton (Mercedes).



El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) completó el podio por delante de Charles Leclerc (Ferrari) y Hamilton, quien terminó 5º. Por ello, Verstappen vuelve al liderato con seis unidades de ventaja sobre el británico después de esta 16ª carrera (de 22 en total) del año.



Es la 10ª victoria, y la primera esta temporada, de Bottas, quien salió desde la 'pole position' y protagonizó una carrera sin errores.



El finlandés de 32 años, compañero de equipo de Hamilton desde 2017 pero que dejará Mercedes por Alfa Romeo a final de año, no ganaba desde el GP de Rusia de 2020. Con este triunfo, se afianza en el 3º puesto del Mundial por delante de británico Lando Norris (McLaren), 7º este domingo.



Aunque salió desde el 11º lugar por una sanción por un cambio de motor el viernes más allá de lo permitido, Hamilton remontó hasta la 3ª posición antes de caer a la 5ª al final de la carrera por una mala estrategia.



El año pasado aquí mismo en Turquía, en un fin de semana también lluvioso, Hamilton salió 6º antes de ganar la carrera y conquistar su 7º Mundial, igualando el récord de Michael Schumacher.



Este curso busca a los 36 años la que sería su octava corona, algo inédito, frente a Verstappen, quien aspira de su lado a su primer entorchado con 23 años.



El próximo Gran Premio es el 24 de octubre en Estados Unidos.



Clasificación del GP de Turquía:



1. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), los 309,396 km en 1 h 31:04.103



2. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) a 14.584



3. Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) a 33.471



4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 37.814



5. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) a 41.812



6. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) a 44.292



7. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 47.213



8. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) a 51.526



9. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1:22.018



10. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) a 1 vuelta



11. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) a 1 vuelta



12. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) a 1 vuelta



13. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) a 1 vuelta



14. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) a 1 vuelta



15. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) a 1 vuelta



16. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) a 1 vuelta



17. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) a 1 vuelta



18. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) a 1 vuelta



19. Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) a 2 vueltas



20. Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) a 2 vueltas



Vuelta rápida: Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:30.432 en la vuelta 58 (velocidad media: 234,514 km/h)



Clasificación de pilotos:



1. Max Verstappen (NED) 262,5 pts



2. Lewis Hamilton (GBR) 256,5



3. Valtteri Bottas (FIN) 177



4. Lando Norris (GBR) 145



5. Sergio Pérez (MEX) 135



6. Carlos Sainz Jr (ESP) 116,5



7. Charles Leclerc (MON) 116



8. Daniel Ricciardo (AUS) 95



9. Pierre Gasly (FRA) 74



10. Fernando Alonso (ESP) 58



11. Esteban Ocon (FRA) 46



12. Sebastian Vettel (GER) 35



13. Lance Stroll (CAN) 26



14. Yuki Tsunoda (JPN) 18



15. George Russell (GBR) 16



16. Nicholas Latifi (CAN) 7



17. Kimi Räikkönen (FIN) 6



18. Antonio Giovinazzi (ITA) 1



19. Mick Schumacher (GER) 0



20. Nikita Mazepin (RUS) 0



21. Robert Kubica (POL) 0



Clasificación de constructores:



1. Mercedes 433,5 pts



2. Red Bull-Honda 397,5



3. McLaren-Mercedes 240



4. Ferrari 232,5



5. Alpine-Renault 104



6. AlphaTauri-Honda 92



7. Aston Martin-Mercedes 61



8. Williams-Mercedes 23



9. Alfa Romeo Racing-Ferrari 7



10. Haas-Ferrari 0



Nota: en el Gran Premio de Bélgica, solo se entregaron la mitad de los puntos previstos para los diez primeros, porque la carrera se redujo al máximo por la lluvia. El reglamento dispone que si no se completa el 75% del recorrido inicial, los pilotos suman la mitad de los puntos.



Lea también La Sele La Sele busca su primera victoria en momento clave de la eliminatoria Si la Tricolor quiere mantener vivas la esperanza de Catar 2022, debe lograr algo que no sucede desde setiembre 2017.