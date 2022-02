Atleta narra momentos de terror tras huir de un asalto en el Estadio Nuevo de Limón

El atleta costarricense Shermal Solorzano contó los momentos de terror que vivió al intentar huir de tres asaltantes que llegaron al Estadio Nuevo de Limón, mientras entrenaba atletismo de velocidad.

Solorzano, de 24 años, conversó con Teletica.com y reveló que tanto él como su compañero de entrenamiento chocaron contra una de las paredes del recinto deportivo al intentar escapar de un asalto.

Shermal detalló que durante su entrenamiento de este domingo por la tarde, tres asaltantes ingresaron a las instalaciones, dos con machetes y otro con una arma hechiza.

"Nos fuimos al fondo del estadio para alejarnos de ellos, pero nos tenían bloqueada la salida. Corrimos hasta el carro y decidimos acelerar. Uno de ellos decidió tirar una piedra contra el parabrisas. Nosotros nos agachamos para cubrir nuestros rostros y cuando volvimos a ver, teníamos la pared de frente", contó el campeón centroamericano en 100 y 200 metros.

El velocista dijo que luego del impacto, tanto él como su compañero corrieron para salir del estadio.

"Salimos aproximadamente a unos 300 metros. Duramos algunos minutos para que alguien tuviera el corazón de parar y ayudarnos", expresó.

 Atleta Shermal Solórzano escapó de ser asaltado.





Además, Shermal aseguró que estos hechos son frecuentes no solo para él sino para otros atletas que llegan a las instalaciones del estadio limonense.

"Ellos se enojan cuando no llevamos nada de valor y pudo ser que nos hicieran daño, por eso decidimos escapar", contó.



Actualmente, se encuentra en el hospital Tony Facio, pues tiene golpes en su rostro y varias fracturas en la dentadura.



Por su parte, su madre, Lita Solorzano, afirmó que los corredores de la zona no tienen donde ir a entrenar.

"Ellos no tienen donde ir, tienen una meta que es ir a unos juegos internacionales, pero no tienen donde hacerlo. No es la primera vez que lo asaltan, han asaltado a los del Icoder también y ellos han pedido seguridad", señaló Solórzano.

El atleta dijo que aún no ha podido interponer la denuncia, pues se encuentra en el hospital.

Shermal Solórzano se encuentra en el hospital luego del accidente. Foto: Cortesía