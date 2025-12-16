Así se recupera el Estadio Nacional tras 174 eventos este 2025

El Estadio Nacional vivió un 2025 de mucha actividad en la que figuran 174 eventos, de ellos 88 fueron deportivos, 8 conciertos y el resto se debió a actividades de ferias, festivales y motores.

Teletica.com realizó una visita a La Joya de La Sabana para conocer su estado real y conversar con Diana Posada Solís, gerente general del Estadio Nacional, sobre los pormenores del trabajo de remozamiento de la gramilla.

"Estos conciertos masivos se desarrollan en el área de juego, en la gramilla, y generan un impacto importante en el césped. Nosotras, y el equipo de mantenimiento del INS Estadio, hace cotidianamente trabajos de recuperación. Después de pasar cuatro eventos masivos Carín León, Julión Álvarez y 2 fechas de Bad Bunny, la gramilla tuvo un impacto importante", comentó Posada. Y agregó: "El equipo de Agrícola Roca está haciendo un trabajo de recuperación profunda, hizo un verticorte profundo, se cortó 4 milímetros del zacate, se está eliminando la material orgánica que se acumula y que hace que el zacate no respire bien y no absorba los nutrientes".





Posada detalló que en estos momentos a la gramilla también se le realiza un proceso de "aireación para que cuando se le ponga el fertilizante y otros aditivos los reciba de mejor manera y estemos listos para recibir Los 90 minutos por la vida el 4 de enero".

Incluso, la cuadrangular de Los 90 minutos por la vida será el primer evento del 2026 en La Joya de La Sabana.

"La gramilla va a estar en óptimas condiciones como los ha estado durante todo el año, como lo estuvo para los partidos de la Selección Nacional, incluso el del 18 de noviembre pasado del juego Costa Rica-Honduras estuvo en perfectas condiciones para albergar ese juego tan importante", expresó.

Posada aclaró que el estadio tiene actividad todos los días debido a la utilización por parte de instituciones, federaciones y asociaciones deportivas, pero que también las instalaciones se utilizan para obtener recursos.

"Estas instalaciones para obtener recursos y garantizar la sostenibilidad de esta gran instalación, esperamos tener aproximadamente entre 8 y 10 eventos masivos tipo concierto, que queremos que sean del agrado de todos, trabajamos para garantizar las mejores condiciones para todos los eventos", concluyó.