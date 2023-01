Apretado ciclo olímpico es todo un reto para atletas y CON

“El rendimiento no es una única línea recta, pues más bien se conoce que existe un pico del rendimiento, entonces si usted tiene eventos importantes y adicional, tiene el evento clasificatorio, tiene el Mundial, tiene Campeonatos Panamericanos… ¿A qué le apunta usted?”, aseguró José Manuel Jiménez, encargado de la metodología del Comité Olímpico Nacional.

“Entonces como entrenador es un poco difícil tener que elegir lo mejor; por ejemplo, usted no puede decir que es más importantes Juegos Centroamericanos y el Caribe que el clasificatorio claro.

Pero la situación no solo afecta la preparación y desarrollo de los atletas, pues el Comité Olímpico Nacional también tiene que saber administrar el poco presupuesto para costear la participación en los diferentes eventos.

La incertidumbre de no saber con claridad cuántos eventos y los gastos que tendrá cada deportista, hace mucho más difícil la administración de recursos.

“Por parte de las autoridades del Gobierno sí que hay que esperar a conseguir recursos para poder apoyar al deporte, entonces de ahí es una incertidumbre que no sabemos cuándo va a entrar el dinero, no sabemos cómo podemos apoyar a los atletas, hay que recordar que los atletas no se preparan dos meses antes para ir a unos juegos, sino que son preparaciones incluso de más de cuatro años”, añadió.