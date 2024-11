¿Se le mueren las plantas? Tenemos una solución para usted

Redacción: Miguel Fallas.

¿Alguna vez ha dicho o pensado esto? “A mí todas las plantas se me mueren porque se me olvida regarlas o les pongo demasiada agua y se me pudren”. Si esa situación le ha sucedido, le tenemos buenas noticias porque existen variedades de plantas ornamentales de interior que pueden crecer y vivir en agua.



Las plantas que se pueden cultivar en agua requieren algunos cuidados específicos para mantenerse saludables. En cuanto al líquido, es posible usar agua del tubo, pero se recomienda dejarla reposar unas horas para que el cloro y otros compuestos se disipen (repase la información completa en el video adjunto).



Los recipientes donde se colocan las plantas deben ser transparentes para permitir que las raíces reciban luz, y deben ser lo suficientemente profundos para que estas crezcan adecuadamente. Además, se puede añadir carbón activado al agua para evitar malos olores y mantenerla más limpia.



Las variedades de plantas que pueden cultivarse en agua son principalmente ornamentales, como el bambú, garrobos y potos, pero también se pueden cultivar algunas hortalizas, como lechuga, espinaca y albahaca.



Estas plantas necesitan un mantenimiento regular, como el cambio de agua cada siete a 10 días, para prevenir la acumulación de bacterias y asegurarse de que las raíces no se descompongan. También es recomendable podar algunas de estas plantas para fomentar un crecimiento saludable y controlar su tamaño.



En cuanto a la exposición al sol, las plantas en agua deben estar en lugares donde reciban luz indirecta, ya que la exposición directa al sol podría quemar sus hojas. Para asegurar su buen crecimiento, también se puede utilizar un fertilizante líquido, especialmente diseñado para plantas que se cultivan en agua o hidroponía.



Con un adecuado manejo de la luz, el agua y el mantenimiento, estas plantas pueden prosperar y ser una excelente opción para quienes buscan una forma fácil y decorativa de cultivar en casa.



Para más información, puede contactar al experto en plantas Jorge Gutiérrez al WhatsApp 7294-7429, y en Instagram: @brandtjardines.