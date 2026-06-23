Avanza reforma para eliminar derecho de abstenerse a declarar en delitos sexuales contra menores

El Plenario Legislativo aprobó este lunes, por unanimidad, un nuevo texto sustitutivo al expediente 23.729 para eliminar el derecho de abstenerse a declarar en delitos sexuales contra menores de edad.

Se trata de una reforma constitucional que impulsó la exdiputada de Liberación Nacional, Carolinda Delgado, para modificar el artículo 36 de la Carta Magna, que establece que, en materia penal, nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni contra familiares.

El nuevo texto, votado hoy por todas las fracciones, mantiene esa limitación constitucional, pero agrega como excepción “los delitos sexuales en los que la persona ofendida sea menor de edad",

“El Estado deberá garantizar a las personas menores de edad víctimas de delitos sexuales un acompañamiento y abordaje institucional integral durante el proceso penal en el que sean parte”, añade la nueva propuesta.

Ese cambio, según los diputados, busca garantizar un abordaje mucho más integral de una reforma que promete reforzar el ordenamiento jurídico en favor de las víctimas, especialmente las más vulnerables.

El nuevo texto está pendiente de su votación en primera legislatura para luego ser enviado al Ejecutivo en busca de que la presidenta Laura Fernández lo lea en su primer informe de labores para que luego pueda continuar su discusión en el Congreso.