Zorán confiesa que críticas a su nariz lo hicieron sentir inseguro

El carismático maquillista y cantante Zorán abrió su corazón en una entrevista con De Boca en Boca, donde confesó que ha recibido comentarios inadecuados sobre su nariz, lo cual afectó su autoestima en el pasado (ver nota completa en el video adjunto).



El ganador de una temporada del programa Nace una Estrella relató que las críticas lo hicieron sentirse vulnerable e inseguro.



“En su momento, recuerdo que me ofendía mucho que me hicieran comentarios de mi nariz y eso me generó mucha inseguridad”, dijo Zorán.



El artista también comentó que, durante un tiempo, se realizaba ciertos arreglos estéticos en esa parte de su rostro, pero decidió dejarlos para evitar consecuencias negativas.



“Aprendí a aceptarla, es parte de mí”, afirmó con determinación.



Zorán no dejó pasar la oportunidad para enviar un mensaje a quienes emiten críticas destructivas en redes sociales, asegurando que esas personas no tienen nada mejor que hacer.