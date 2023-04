Yolanda Soler sobre rumores de relación con Rodrigo Marín: “El que nada debe, nada teme”

28 de abril de 2023, 17:08 PM

Por Adison González.



Desde hace unos días, las redes sociales involucran a la modelo Yolanda Soler con la ruptura amorosa de la periodista Fabiola Herra y el doctor Rodrigo Marín; por esa razón, ella conversó con De Boca en Boca y aseguró que está muy tranquila y disfrutando de la vida.



“Me tienen sin cuidado, no puedo creer que la gente no tenga nada de qué hablar y no tienen límites. Estoy tranquila: el que nada debe, nada teme”, dijo Soler.



La carismática mujer es amante de los viajes y suele compartir en sus redes los buenos momentos que pasa dentro y fuera del país.



“Me encantan los viajes, me gusta compartir sobre moda, viajes, cuidado personal y emprendimientos”, agregó.