Yiyo Alfaro y Bismark Méndez: “No somos gays”

20 de octubre de 2022, 16:14 PM

Periodista: Walter Obando.

Un video publicado en el Instagram de Yiyo Alfaro, que a la fecha acumula más de 400 mil reproducciones, levantó la polémica sobre la relación entre el presentador de ¡Qué buena tarde! y su buen amigo, Bismark Méndez.



En la grabación se observa a ambas figuras realizar una comedia del baño turco, que Alfaro se realizó durante su viaje a Turquía, en setiembre anterior. Pese a que la mayoría de los comentarios fueron positivos, algunos usuarios escribieron frases como “salga del clóset” y “definitivamente, estos dos están enamorados”.



En entrevista con el periodista de De Boca en Boca, Walter Obando, los involucrados respondieron a quienes cuestionan su orientación sexual y relación de amistad.



“Si yo fuera gay, no tendría ningún problema en decir que lo soy, porque yo no podría vivir ocultándome”, aseguró Alfaro.



Además, Méndez se defendió de quienes aseguran que él nunca se acompaña de su esposa, Guiselle Espinoza, con quien tiene 11 años de matrimonio. El también actor dice que la dueña de su corazón está con ellos en muchos de sus viajes y que, incluso, ella misma creó el peculiar personaje “La Suggar”.



“Mi familia y mi entorno es lo que yo más quiero y protejo, usted no agarra lo que más quiere y se lo pone a las redes sociales, uno lo atesora y lo coloca en un lugar seguro. Yo se lo puedo decir a ustedes y a todo el mundo, nuestro matrimonio es sólido, estamos bien, pero la gente tiene que ver cómo ataca eso”, agregó el "Patacón".



Ambos presentadores dicen estar muy agradecidos con todas las personas que apoyan su carrera y los felicitan por tener una amistad tan sincera: ellos se concentran en esos comentarios y no en los negativos.