Yeris Lobo contactó a su madre y estará en final de NUE: “Le compartí dinerito para que venga”

El cantante Yeris Lobo, finalista de Nace Una Estrella, cumplirá uno de los sueños más profundos de su corazón: reencontrarse con su madre y tenerla presente en la gala final del programa.



Hace unas horas, Yeris había expresado su deseo de verla y pasar ese momento especial a su lado, a pesar de una relación marcada por la distancia y el dolor. Su madre enfrenta problemas de alcoholismo, lo que afectó su vínculo familiar y los mantuvo separados.



“Estoy muy feliz. Bueno, ella primero me agradeció por el mensaje que le di en la televisión, luego me comentó que le robaron el teléfono, que por eso no se pudo contactar conmigo, y que está muy feliz, que sí le gustaría venir. De hecho, ya le compartí el dinerito para que se pudiera venir acá”, expresó Yeris con evidente emoción.



El encuentro fue posible gracias a la difusión de su mensaje en el programa De Boca en Boca, lo que permitió que su madre lo viera y se comunicara con él.

“Mi mamá pudo comunicarse conmigo, fue un poco difícil al inicio, pero gracias a De Boca en Boca le llegó el video. Me llamó de un número desconocido y me dijo que muchos vecinos y personas del pueblo le dijeron que yo la andaba buscando”, contó el joven artista.

Yeris espera que la final no solo sea el cierre de una etapa musical importante, sino también el inicio de una nueva oportunidad para sanar junto a su madre.

“Esta gala va a ser muy especial por poderla tener en la final. Espero cantarle en vivo. Espero que esté muy orgullosa de mí, yo la quiero mucho”, concluyó, visiblemente conmovido.