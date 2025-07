Yeris Lobo busca a su madre para final de NUE: “Quiero que la pasemos juntos”

El talentoso participante y finalista de Nace Una Estrella, Yeris Lobo, hizo un llamado cargado de emoción y esperanza: quiere que su madre esté presente en la gran final del programa, pese a las dificultades personales que han marcado su relación.



“Yo espero que estas palabras lleguen a donde estés, he estado intentando comunicarme contigo, quiero que esta final la pasemos juntos, independientemente de lo que pase”, expresó Yeris conmovido.



Lobo no solo enfrenta el reto de competir en una final televisiva, también carga con el deseo profundo de reencontrarse con su mamá en el programa, quien enfrenta una dura batalla contra el alcoholismo, situación que ha afectado el vínculo entre ambos.



“He demostrado cuánto amor y cariño te tengo, quiero invitarte para que te vengas o te voy a buscar, no importa”, dijo con firmeza y esperanza.



El joven artista confía en que sus palabras toquen el corazón de su madre y que, sin importar el resultado del concurso, puedan abrazarse y compartir ese momento tan importante juntos.