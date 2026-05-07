“Ya pasó el susto”: Leonardo Perucci sometido a riesgosa operación

El expresentador de televisión Leonardo Perucci se sometió a una delicada cirugía de reemplazo de válvula aórtica, realizada en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según confirmó a De Boca Boca su esposa, la escritora Arabella Salaverry, el procedimiento fue exitoso y actualmente Perucci permanece bajo sedación, mientras evoluciona favorablemente.

"Ya pasó el susto", mencionó.

El actor había presentado síntomas durante 10 días, pero la situación se agravó cuando apenas podía caminar unos pasos sin experimentar dificultad respiratoria. Ante este cuadro, Salaverry contó que el cardiólogo determinó la necesidad de una intervención inmediata.

La operación se efectuó mediante un procedimiento "mínimamente invasivo" a través de las arterias, lo que permitió el reemplazo de la válvula aórtica sin necesidad de cirugía abierta, pero que, por la edad del paciente (87 años), era de alto riesgo.﻿

Salaverry agradeció al Seguro Social y destacó la importancia de proteger y fortalecer el sistema público de salud.

“Es un procedimiento que jamás hubiéramos podido asumir a nivel privado. Nuestro profundo agradecimiento con la seguridad social, la importancia de rescatarla y de cuidarla”, concluyó.

Ahora, la familia de Perucci confía en que la recuperación continúe de manera positiva tras superar el "susto inicial".