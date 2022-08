"Ya me lo presentía", dice Kevin Vera sobre decisión de Gaby de no tomar el 'wildcard'

Por De Boca en Boca Redacción | 16 de agosto de 2022, 15:59 PM

El bailarín mexicano, Kevin Vera, dijo que ya presentía que su pareja en Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica, Gabriela Jiménez, no quisiera tomar el comodín wildcard.



"Ya me lo presentía. Sé que Gaby da lo mejor de sí en todos los momentos, en todos los retos; pero también conozco esa parte cuando dice ‘ya llegó el momento, lo dimos todo, se fue la oportunidad'. También sabía que no iba a arriesgar también, entonces yo la apoyé al 100% en la decisión que ella tomó", comentó el bailarín en De Boca en Boca.

La periodista, Gabriela Jiménez, no quiso optar por el wildcard, el cual le ofrecía a ella y a los otros participantes eliminados la posibilidad de regresar a DWTS.



"Creo que tuve una evolución grande y me voy contenta por eso, eso me deja tranquila. He disfrutado mucho, pero cuando llegó el momento de decidir si quería optar por el wildcard, pues sentía que no, que ya cumplí", indicó la comunicadora.



Quienes sí participaron por el comodín fueron Bryan Ganoza, Melissa 'Meme' Kova y José Miguel 'JM' Cruz, de los cuales, tras una votación de 24 horas, salió como ganador el Cabro más Macabro.

"A Bryan le deseo lo mejor, es una persona extraordinaria, así que espero que le vaya súper bien", finalizó Jiménez.

Para más detalles, puede ver la entrevista completa en el video adjunto.