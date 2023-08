Viviana Muñoz sobre compromiso de hija: “No me agrada mucho que se vaya de Costa Rica”

En los próximos meses, Bárbara Echandi, modelo e hija de la conocida chef Viviana Muñoz, dará un paso importante en su vida al contraer matrimonio con el doctor Fernando Rodas.



Con gran emoción, Muñoz expresó su felicidad por la noticia: "Siempre he dicho que cuando los hijos son felices, una madre también lo es. Aunque no me agrada mucho que se vaya de Costa Rica".