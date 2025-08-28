Video: Vea dónde se encaramó Ítalo Marenco en plena transmisión en vivo

El presentador Ítalo Marenco sorprendió a la audiencia, este jueves, durante el programa De Boca en Boca, cuando decidió subirse en una estructura del mercado municipal mientras pedía apoyo para su participación en Mira quién baila (ver video adjunto).

Marenco, quien recientemente fue confirmado como el décimo concursante de la segunda temporada del reality de Teletica, visitó la revista de espectáculos con el objetivo de invitar al público a votar por él en la competencia de baile que arranca el próximo 14 de setiembre.





Entre risas y ocurrencias, el también modelo aseguró que llega al escenario con ilusión, aunque no oculta los nervios “por enfrentarse a un reto completamente nuevo”.

Tras más de una década en Repretel, Marenco regresa a Teletica, canal donde inició su carrera actoral en la serie La Pensión. Según confesó, este regreso representa para él una especie de “volver a casa” y una oportunidad de crecimiento personal y profesional.



El presentador, respaldado por su esposa Cindy Villalta y su hija, asegura que llega con energías renovadas, disciplina deportiva y mucha fe, convencido de que podrá superar la exigente preparación que implica el concurso.



La nueva temporada de 'Mira quién baila' se transmitirá todos los domingos a las 7 p. m., por Teletica, y promete 12 semanas de entretenimiento con figuras reconocidas de la televisión nacional.

