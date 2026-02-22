Video: Daddy Yankee llega a Costa Rica para compartir su testimonio de fe

El reconocido cantante Daddy Yankee, cuyo nombre es Raymond Ayala, ya se encuentra en Costa Rica para dar testimonio del cambio que ha marcado su vida y su decisión de entregarla a Cristo.

El artista arribó de manera discreta, tímido y cubriendo parte de su rostro; sin embargo, no evitó el contacto con algunos seguidores que se encontraban en el lugar y que lograron saludarlo y expresarle su admiración.

La presencia del intérprete generó gran expectativa, al punto de que personas viajaron desde otros países para ser parte de este encuentro, entre ellos seguidores provenientes de Panamá y México.

Daddy Yankee atraviesa una nueva etapa personal, alejada de los escenarios musicales y enfocada en compartir un mensaje de fe y transformación, lo que ha despertado el interés y la curiosidad de miles de personas en distintos países.

Su visita no pasó desapercibida y reafirma el impacto que sigue teniendo, ahora desde una faceta distinta, pero con la misma influencia que lo convirtió en una de las figuras más importantes de la música urbana a nivel mundial.