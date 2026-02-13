Video: ¿Casarse en un supermercado? Eso pasó este viernes en San José

Una escena tanto inusual como romántica: tres parejas se dieron el “sí, acepto” en medio de un supermercado, en el corazón de la capital costarricense, en vísperas del Día del Amor y la Amistad.

La boda colectiva se celebró este viernes 13 de febrero en el supermercado Avenida 10, donde clientes, colaboradores y curiosos se convirtieron en testigos de una ceremonia poco común (ver video adjunto).

El evento formó parte de una dinámica especial transmitida por el programa De Boca en Boca, de Teletica, que mostró en vivo el enlace matrimonial, convirtiendo los pasillos del supermercado en una especie de altar improvisado.

Las parejas, visiblemente emocionadas, intercambiaron votos frente a cámaras, adornos temáticos y la mirada atenta de los compradores.