¡Víctor Carvajal se casa! El evento será en los Estados Unidos

Por Allan Andino | 8 de julio de 2022, 16:20 PM

El expresentador y quien fuera ganador de la cuarta temporada de Dancing with the Stars, Víctor Carvajal, confesó al espacio donde laboró muchos años, De boca en boca, que en Estados Unidos no solo se dio una oportunidad en el amor, sino que tomó la decisión de casarse.



Según supo este medio, Carvajal está con los preparativos para una ceremonia modesta a realizarse este domingo, y su pareja, quien permanecía al lado del sarchiceño durante la entrevista, confirmó que la información de que se casarán es totalmente verídica.



Carvajal prefiere mantener algunos detalles personales en secreto, como el lugar donde vive en los Estados Unidos, así como el apellido del caballero del que se enamoró desde febrero pasado. Lo que sí reveló es que su nombre es Deon, y que ambos siguen cada domingo por Teletica.com las galas de Dancing with the Stars para apoyar a Mauricio Hoffman, con quien mantiene una sólida amistad.