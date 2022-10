Verónica González habla sobre planes de matrimonio e hijos

Por De Boca en Boca Redacción | 14 de octubre de 2022, 18:34 PM

Periodista: Wálter Obando.

La modelo y empresaria Verónica González y su novio, el atleta Jesse del Valle, brindaron, por primera vez, una entrevista juntos en televisión nacional.

Ellos conversaron con el periodista de De Boca en Boca, Walter Obando. Aseguran que se sienten muy felices y que, incluso, están por cumplir ocho meses de noviazgo.

“Hay algo que yo nunca voy a negociar en una relación y es mi paz mental y si yo no estoy con alguien que me genere confianza, no puedo estar ahí. En el caso de Jesse, tenemos esa apertura y confianza”, dijo la ex Miss Costa Rica.

Ante la pregunta de si piensan en matrimonio o en hijos, González respondió que es algo que ya han conversado, mientras que Jesse del Valle reveló que le gustaría tener una familia grande.

“Aún no hay anillo, no tenemos fecha, pero sí me gustaría volver a casarme”, reveló la presentadora de televisión.

No se pierda la nota completa en el video adjunto.