Verónica González: “Dios ha estado más presente en mi vida”

La ex Miss Costa Rica, Verónica González, ha revelado que su conexión con Dios se ha fortalecido en los últimos meses, lo cual le ha permitido alejarse de influencias negativas y dedicarse a ayudar a otras mujeres por medio de sus cursos.



“En los últimos meses, Dios ha estado más presente en mi vida, él siempre ha sido fundamental”, comentó, destacando la importancia de la fe en su día a día.



La modelo también mencionó que ha aprendido a rodearse de personas que aportan positivamente a su vida, lo que le ha brindado un entorno lleno de amor y apoyo.



“Evidentemente, uno no está exento de pasar por momentos de dolor como cualquier ser humano, pero creo que lo canalizo mejor”, agregó “Vero”, reflejando una actitud resiliente ante las adversidades.



Además de su crecimiento personal, González se dedica a impartir cursos para mujeres en la agencia MV Models. Las interesadas en participar en estos cursos, tanto presenciales como virtuales, pueden obtener más información escribiendo al 7091-3362 o siguiendo la cuenta @MVModelsCR en Instagram.



Con estas iniciativas, Verónica no solo busca fortalecer su conexión espiritual, sino también empoderar a otras mujeres a encontrar su propio camino de crecimiento y bienestar.