Verónica González dice que el matrimonio y los hijos no son prioridad

La Miss Costa Rica 2007, Verónica González, le da oportunidad al amor con el modelo Jesse del Valle; pero asegura que, por el momento, el matrimonio y los hijos no son prioridad.

“Yo ya estuve casada, entonces, en este momento, no es prioridad para mí. Últimamente, tengo los pies sobre la tierra. Sí me proyecto, yo no podría estar con alguien que no pueda ver como una persona que comparta más tiempo de mi vida, si no tiene planes a futuro”, dijo González.

La presentadora de televisión comentó que vive al máximo cada día y disfruta del amor junto a Jesse, quien la motiva bastante para hacer ejercicio.

“Sinceramente, no he tenido episodios de celos en mi vida, porque creo que he estado con personas que me dan mucha confianza”, agregó.

El modelo y deportista Jesse del Valle se dio a conocer en el programa “Combate” de Guatemala, actualmente vive de las redes sociales y trabaja con reconocidas marcas.

Por su parte, Vero, quien es vecina de Heredia, tiene una academia de modelaje que busca empoderar a las mujeres. Puede encontrar información en el Facebook 'MV Models'.