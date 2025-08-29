Verónica Bastos le tiró a actriz venezolana que criticó el “Pura Vida”

La actriz venezolana Ana Karina Manco encendió las redes sociales tras lanzar fuertes críticas contra los conductores en Costa Rica, asegurando que el país no cumple con la famosa frase que lo caracteriza: el “Pura Vida”. Sus palabras no pasaron desapercibidas, y la presentadora tica Verónica Bastos fue una de las primeras en contestarle con un fuerte mensaje.



“Aquí todo el mundo le tira el carro, los camiones te quieren matar, es el país más agresivo que hay manejando”, expresó la artista en una de sus publicaciones, donde no ocultó su molestia por la forma en que asegura se vive en el país.



Pero sus comentarios no se detuvieron ahí. Manco fue aún más tajante al afirmar: “El pura vida es totalmente falso”, para luego rematar con otra declaración que generó controversia entre los ticos: “Esto es una hipocresía, es la gente más agresiva que conozco”.



Una de las respuestas más contundentes llegó de Verónica Bastos, quien no dudó en señalar a la venezolana como “malagradecida”.



“¡Lady Venezolana Malagradecida! Mi país se caracteriza por recibir a todos aquellos que salen del suyo buscando una mejor vida. Pero como estás tan frustrada y enojada, ¿por qué no te regresas al tuyo? Te compro el boleto de avión, no mereces vivir entre los míos que según tú son tan agresivos”, escribió Bastos en sus redes.



La presentadora además hizo un llamado público: “Exijamos disculpa pública. ¡Pura Vida!”.





