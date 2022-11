Un alumno fue quien motivó a Sofía Chaverri a darle una oportunidad al amor

Por De Boca en Boca Redacción | 8 de noviembre de 2022, 17:45 PM

Por Minerva Rojas

El amor le llegó a la actriz Sofía Chaverri sin planearlo ni buscarlo. Un día, en una de las clases de teatro que imparte, conoció a Carlos Arroyo, un joven dedicado a las finanzas, pero con interés en la actuación, aunque no sabía sobre la trayectoria ni conocía a la actriz. Ambos aseguran que desde la primera clase, fue un flechazo a primera vista y que, a partir de ese momento, no hubo vuelta atrás ni manera de detener el amor que empezaba a nacer.

Por su parte, Chaverri siempre se ha caracterizado por ser muy profesional y, debido a ello, se había impuesto una regla fundamental: no generar ningún vínculo personal con sus alumnos. No obstante, en esta ocasión se vio obligada a ignorar su estatuto después de interactuar con él por primera vez y no conseguir negar ni ocultar los sentimientos que estaban floreciendo.

“Yo dije que con un estudiante jamás, pero bueno, como dicen, uno no escoge de quién se enamora, nunca he sido de creer en el amor a primera vista, pero me llegó”, aseguró la joven de 34 años.

Chaverri comentó que su novio de 31 años ha sido muy bien recibido por su “familia escogida”, es decir, el elenco de la serie “Los enredos de Juan Vainas”, quienes han logrado generar una buena relación con Arroyo tras haber compartido con él en algunas ocasiones.

“Juancito sabe que Rosalinda sigue teniendo ojos solo para él, pero Sofía, solo para Carlos”, confesó la actriz, entre risas.

Una de sus prioridades como pareja es vivir un día a la vez y dejar que las cosas fluyan de la forma más orgánica posible, en una relación donde ambos busquen complementarse, apoyarse y ser comprensivos con las exigencias laborales del otro, para que nunca lleguen a afectar su incipiente relación.



Repase la nota completa en el vídeo adjunto.