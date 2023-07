Última entrevista de José Kawas: "Me gustaría que me recordaran por la alegría que di"

17 de julio de 2023, 15:34 PM

Pocos días después de celebrar su cumpleaños número 47, el humorista José Antonio Kawas, conocido por su personaje "Chito Pitt", concedió a De Boca en Boca su última entrevista con un medio de comunicación. Kawas rememoró la gran alegría que sintió por llegar con vida al 28 de febrero, su día de nacimiento, a pesar de que los médicos, debido a su estado de salud, solo le habían dado ocho meses de vida.



"Siempre existe ese miedo de no estar aquí, de lo que sucederá el día que me toque morir. Es duro, pero después de todo lo que he pasado, uno lo ve con resignación. Si me toca morir, pues ni modo, es mejor dejar de preocuparse tanto por eso y vivir cada día como si fuera el último, porque no sabemos cuándo será ese último día", aseguró el humorista en esa ocasión.