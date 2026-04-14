“Todo está en manos de Dios”: María González comparte experiencia tras control médico

La expresentadora de televisión costarricense, María González, abrió su corazón a sus seguidores al compartir detalles de un reciente control médico al que fue sometida.



A través de sus plataformas, González contó que acudió a una cita donde le realizaron una resonancia, procedimiento que suele tardar alrededor de una hora y media entre la preparación y el estudio. Pese a lo que podría ser un momento tenso, la comunicadora destacó que vivió la experiencia con tranquilidad.



Según relató, durante el procedimiento solicitó escuchar música del grupo Bacilos, ya que espera asistir a uno de sus conciertos este fin de semana. La elección musical no solo la acompañó, sino que incluso la ayudó a relajarse tanto que, en un momento, logró quedarse dormida.



La expresentadora también resaltó el trato que recibió por parte del personal médico, asegurando que fue atendida con mucho cariño, lo que le permitió salir del lugar con una sensación de paz y confianza.



“Todo está en manos de Dios”, dijo la exconductora de RG Elementos, quien fue diagnosticada con cáncer a inicios de 2024.



En su mensaje, María González dejó ver su fe y agradecimiento, asegurando que se siente tranquila al poner su situación en manos de Dios. Además, aprovechó para agradecer el constante apoyo de sus seguidores, quienes no han dejado de enviarle mensajes de cariño.