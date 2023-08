Ticos opinan: ¿Luis Miguel usa dobles en sus conciertos?

El “Sol de México”, Luis Miguel, se ha convertido en el tema de conversación por excelencia en muchas latitudes desde que inició su tan anticipado tour 2023. Sin duda se le nota diferente, y es que, pese a los buenos comentarios que ha recibido la producción, su gira mundial se ha visto opacada por cientos de críticas de aficionados que aseguran que el cantante utiliza dobles para los conciertos.



Todo empezó cuando, hace unos días, el conocido periodista argentino-brasileño Luis Ventura hizo pública su opinión en televisión, donde aseguró que el Sol de México viajó a argentina con “dos dobles”, a quienes presuntamente contrató para que lo sustituyeran en sus conciertos. “El que subió al escenario no era él”, aseguró Ventura, y, con esta teoría, hizo explotar las redes con reacciones.



Con esto en mente es que el equipo de De Boca en Boca se dio a la tarea de consultar a los costarricenses sobre su postura en torno al asunto.



Algunos ticos comentaron que el artista se ve “flaco” y que les parece “rara” la forma en la que se está comportando.



Por otra parte, hubo otros que aseguraron que no ha utilizado dobles y que la diferencia en su apariencia se debe a todas las cirugías que se ha hecho el artista a lo largo del tiempo.



Todo esto ocurre en un contexto en el cual el nombre del artista no ha dejado de sonar en nuestro país, pues hoy también anunció que Costa Rica estaría entre las paradas de su próxima gira de 2024.



Encuentre todos los detalles en el video adjunto.