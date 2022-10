Tica a la que se le salió un seno en concierto: "Los que me conocen saben que fue accidente"

Por Rodolfo Rodríguez | 28 de octubre de 2022, 14:48 PM

La doctora estética Ana Yanil Zúñiga, de 45 años, se robó las miradas durante el primer concierto de Daddy Yankee, el sábado anterior en el Estadio Nacional, debido a un "desafortunado accidente".



A ella la proyectaron en las pantallas gigantes del escenario, justo cuando la blusa se le abrió demasiado para descubrir parte de su seno, algo que inmediatamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

"Cuando me vi en las pantallas, me di la vuelta y me subí la blusa, que era muy pesada. Creí que había quedado ahí, pero al pasar las horas todo cambió", mencionó Zúñiga. "Los que me conocen saben que fue accidente", agregó.

La doctora fue al evento con su esposo, así como con su amiga Melissa Mora. Fue esta última quien subió a sus redes sociales una foto junto a Zúñiga y, a partir de ahí, muchos la identificaron.

Ana Yanil Zúñiga contó más de su experiencia en el video adjunto.

