Tía Florita está por cumplir sus 99 años y goza de buena salud

La querida chef Tía Florita está a punto de celebrar 99 años de vida, este 23 de marzo, y la noticia llega acompañada de una gran alegría: se encuentra muy bien de salud y rodeada del cariño de su familia.



Según contó su nuera, la también chef Viviana Muñoz, Tía Florita vive esta etapa con vitalidad y mucho amor en su entorno más cercano.



“Ya casi le hacemos los 100 años a Tía Florita, hacemos un fiestón. Está muy bien, vivimos a la par, estamos súper conectadas todo el día, nos chineamos”, dijo Viviana.



La chef comentó que el amor ha sido la base fundamental para mantener una relación sólida y armoniosa con toda la familia, algo que, asegura, ha marcado la diferencia a lo largo de los años.



Viviana agregó que agradecen a Dios todos los días por la oportunidad de seguir juntos y que hay algo que los unirá para toda la vida: su esposo Carlos, quien falleció hace unos meses y cuyo recuerdo sigue presente en cada encuentro familiar.



A pocos días de llegar a los 99, Tía Florita demuestra que la receta más poderosa sigue siendo la misma: familia, cariño y unión.