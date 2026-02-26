“Tenía solo ₡10 mil en la cuenta”: Montserrat del Castillo revela cómo levantó su hogar

Entre emoción y orgullo, Montserrat del Castillo presentó en el programa De Boca en Boca (DBEB) su nuevo hogar, un proyecto que definió como el resultado de años de oración, trabajo incansable y determinación.

La creadora de contenido compartió detalles del proceso de remodelación, las dificultades que enfrentó tras su separación y el aprendizaje que, asegura, transformó no solo su casa, sino también su vida (ver video adjunto).

Durante el recorrido, Del Castillo explicó que la vivienda requirió múltiples intervenciones: cambio de pisos, reparación de paredes, techos, rodapiés y mejoras en la cocina. Incluso reveló que, junto a su madre y su mejor amiga, retiró láminas de zinc y desempeñó trabajos de pintura y remodelación, pese a no tener experiencia en construcción.

“Yo no sé nada de construcción, todo lo he aprendido en el proceso”, expresó.

Añadió que cada espacio renovado implicó también una transformación personal.

“Cada rincón de mi casa que yo cambié, era Dios cambiando un área en mi vida”, afirmó.

La presentadora relató que el año anterior fue especialmente complejo. Señaló que pasó seis meses sin ventana en el clóset y hasta un año sin comedor ni muebles, mientras enfrentaba incertidumbre financiera. En uno de los momentos más críticos, aseguró que, tras un cambio en las condiciones de compra, quedó con apenas 10 mil colones en su cuenta bancaria.

A pesar de ello, destacó el respaldo constante de su madre y de personas cercanas. “Mi mamá no me soltó nunca”, dijo visiblemente conmovida, al agradecer también el apoyo del padre de su hijo, con quien —según indicó— ha trabajado en conjunto por el bienestar del menor.

Del Castillo dirigió un mensaje especial a otras madres que atraviesan situaciones difíciles, en especial a aquellas que deben salir adelante sin apoyo. “No se rindan. Tal vez no estamos donde queremos estar, pero ya no estamos donde empezamos”, expresó. Subrayó que su principal motivación fue brindarle a su hijo un hogar digno y convertirse en ejemplo de perseverancia.

La comunicadora reconoció que hubo momentos de quiebre emocional, incluso lágrimas en el techo de la casa al descubrir daños que no sabía cómo solventar. Sin embargo, aseguró que su fe fue determinante para continuar.

“Cuando me iba a rendir, algo pasaba. Dios me sostenía”, relató.

El segmento concluyó con un mensaje de inspiración:

​“No hay sueños pequeños ni imposibles. Hay que empezar, creer y trabajar por ellos”.

Entre lágrimas de felicidad, Montserrat celebró lo que definió como “un antes y un después” en su vida y la de su hijo.



