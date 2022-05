Teletica Formatos: creativos apasionados del entretenimiento

La magia de los formatos internacionales está en los detalles. Cuando se adquieren los derechos de un programa televisivo, los creadores entregan una biblia de minuciosos detalles para que la esencia y el éxito de la producción pueda repetirse en otros países. A partir de ese momento, los productores locales asumen la gran responsabilidad de no solamente seguir el rubro de los creadores al pie de la letra, sino también de encontrar todos los pequeños espacios mediante los cuales puedan plasmar su creatividad, la esencia del público que lo verá y el sello personal de la empresa.



Así fue como empezó a trabajar Teletica Formatos, el departamento que en 2007 empezó a emitir el formato mexicano "Bailando por un Sueño", cuyo éxito rompió récords de audiencia. Esto impulsó a la directora del departamento, Paula Picado Cozza, a buscar nuevas oportunidades de negocios con grandes cadenas internacionales como la estadounidense ABC y la destacada cadena inglesa, BBC, entre otras. Picado fue pionera en este modelo de producción, y gracias a este esfuerzo consiguió entretener a las audiencias costarricenses con contenido de calidad que había tenido éxito en otros grandes países.

Por esa razón es que por la pantalla de Teletica han pasado formatos internacionales de gran renombre, como 'Cantando por un Sueño'l, 'Dancing With the Stars', 'Tu Cara me Suena', 'Quién quiere ser Millonario, 'Minuto para Ganar', 'Ojo con la Pared' y 'Trato hecho', entre otros.

Cada una de estas producciones alzó más la barra de excelencia para el equipo creativo de Teletica Formatos, que se ha entregado de lleno a su trabajo para transformar escenarios en auténticos paisajes fantásticos. Desde construir una piscina en el interior de un set, hasta conseguir meter un avión bimotor en el escenario, este equipo es uno que aspira a siempre alcanzar la mejor calidad y que, como podrá ver en el video adjunto, lo consigue hacer día a día gracias al amor y a la pasión que comparten por el mundo del espectáculo.



Descubra más sobre la historia de este departamento en el video adjunto.