Sylvia Blanco despide a su madre: “Para siempre mami, nos volveremos a encontrar”

La expresentadora Sylvia Blanco atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de su madre, Ana Ligia Acuña, quien murió a los 86 años.



A través de sus redes sociales, Sylvia compartió un emotivo mensaje de despedida, acompañado de una fotografía de su querida madre, con la que conmovió a familiares, amigos y seguidores.



“Para siempre, mami. Nos volveremos a encontrar”, escribió la expresentadora, reflejando el enorme cariño y el vacío que deja su partida.



En otra de sus publicaciones, también le dedicó unas sentidas palabras: “Mamita, que en el cielo te reciban con música”, un mensaje cargado de amor, esperanza y gratitud por los años compartidos.

Sylvia Blanco despide a su madre: