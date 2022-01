¡Suena la campana! Gerardo Zamora finaliza sesiones de radioterapia

El periodista Gerardo Zamora finalizó, este jueves, su tratamiento de radioterapia. Tras completar la última de 25 sesiones, el comunicador tocó la "campana de la esperanza", un momento que fue grabado y publicado en redes sociales (ver video adjunto).

Tan solo unas horas después de este momento, Zamora habló con el programa De Boca en Boca.

"Esa campana, que soné hoy en la mañana, como a las 5:30 a. m. o 6 a. m., es el símbolo de una meta más, una fase concluida", dijo durante una entrevista virtual.

"Luego de 25 sesiones de radioterapia, hoy mi esposo volvió a tocar la campana. Quienes ha tenido la bendición de escucharla saben que suena a lucha, esperanza y fe. Termina una etapa y nos entregamos a otra en donde solo podemos confiar y esperar", escribió su esposa, Ginés Rodríguez, en Facebook.

El exreportero de 7 Días perdió uno de sus ojos como consecuencia de un tumor benigno, una batalla que lo llevó al quirófano en varias ocasiones.

Entrevista completa:





El tratamiento

Zamora explicó que las sesiones de radioterapia, que se extendieron por casi un mes, buscaban "quemar cualquier pedacito microscópico del tumor que haya quedado por ahí después de la cirugía".

El periodista reveló que está feliz, ya que, finalmente, este jueves pudo cortarse el pelo. "No me lo podía quitar porque en el procedimiento a uno le colocan una máscara para no mover la cabeza en el momento de la irradiación. Si yo me corto el pelo o me quito la barba, esa máscara va a estar floja y, entonces, el tratamiento no se puede hacer", explicó.

En la entrevista, dijo que espera retomar pronto sus labores en la Universidad Nacional.

Noticia en desarrollo.