Sofía Chaverri expresa indignación y tristeza por ola de femicidios en Costa Rica

La actriz Sofía Chaverri se mostró indignada y profundamente triste ante la ola de femicidios que enfrenta Costa Rica (ver video adjunto).



Chaverri, quien siempre se ha sentido segura al salir sola, confesó que en los últimos días ha cambiado su percepción y ahora lo piensa dos veces antes de hacerlo.



“A mí nunca me ha dado miedo salir y en los últimos días lo pienso. Me pone muy triste porque, obviamente, yo soy mujer y por lo vulnerables que somos. Yo creo que esto va más allá de lo que se dice. A veces dicen: ‘Qué cansado que pasan hablando de eso’, pero no, es la realidad”, expresó la actriz.



Sofía destacó que el país está atravesando una crisis de violencia preocupante, muy distinta a la Costa Rica en la que ella creció.



“Me alarma tanto lo que veo en redes sociales, que se justifique asesinar a una mujer por el motivo que sea, es injustificable”, agregó con indignación.



Con la voz quebrada, hizo un llamado a todas las mujeres que sufren violencia y que sienten miedo de denunciarlo, instándolas a no callar y buscar ayuda.