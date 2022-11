Si se topa con su “ex” en la calle, ¿reaccionaría como Shakira lo hizo con Piqué?

Por Allan Andino | 22 de noviembre de 2022, 17:26 PM

La cantante colombiana Shakira vuelve a ser noticia en los medios internacionales tras coincidir, en un partido de fútbol de sus hijos, con su "ex", el exfutbolista Gerard Piqué.



A la intérprete de “Monotonía” se le ve en las gradas apoyando a los niños como cualquier madre de familia y, unos metros más alejado, está el exdefensa del Barcelona, sentado y observando el juego.



Lo que llamó la atención fue el lenguaje no verbal que se le notó a la colombiana detrás de una malla, rascándose el ojo con el dedo medio de su mano, en lo que se podría interpretar como una señal disfrazada de ofensa hacia su expareja, al otro lado del graderío y a quien no se le notó reacción alguna.



En un sondeo que realizó “De boca en boca”, algunos ticos tachan a la colombiana de inmadura, de no saber dominar la situación e, incluso, que hay un asunto entre ellos que aún no ha salido a la luz pública, dado el extraño comportamiento de la barranquillera a vista de todos los presentes.



La nota completa en el video adjunto.