“Sí, es guapo”: Seguidoras de 'Yiyo' Alfaro lo defienden de críticas en redes sociales

"Sí, es guapo, no se puede negar", dijo la cantante Xiomara Ramírez. La expresentadora Johanna Ortiz, aunque mencionó que no es su tipo, indicó que Alfaro se ve bien y que, seguramente, hay muchas chicas a las que les gusta.

Días atrás, el mismo "Yiyo" se había referido a las críticas. "No paso mi tiempo viendo esas cosas, no sé si dicen que juego de guapo o juego de feo. Realmente, no tengo problemas con eso porque no le presto atención. Prefiero enfocarme en lo que me suma y me importa", declaró.