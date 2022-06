Shirley Álvarez y Daniel Vargas confirman su relación

Por De Boca en Boca Redacción | 6 de junio de 2022, 17:16 PM

La presentadora y Miss Costa Rica 2002, Shirley Álvarez, y el chef Daniel Vargas tomaron la decisión de no esconder su amor y le contaron al periodista Adison González, del programa De Boca en Boca, que la pasan muy bien juntos: les gusta pasear a caballo y salir a comer.



Daniel Vargas comentó, con voz nerviosa, que está saliendo con la presentadora de “Dancing With The Stars” desde octubre de 2021.



“Cada vez que salimos nos cierran los restaurantes porque nos encanta sentarnos a hablar”, dijo Vargas.



Por su parte, Álvarez reveló que muy pronto los veremos compartiendo una de sus más grandes pasiones: andar en bicicleta.

Tanto Shirley como Daniel tienen una hija de matrimonios anteriores. Algunas fotografías paparazzi y mensajes en Instagram fueron parte de las pruebas que iniciaron la sospecha de esta bella historia.

Repase la nota completa en el video adjunto.