Shirley Álvarez está lista para brillar nuevamente en 'Dancing With The Stars'

Por Rodolfo Rodríguez | 26 de mayo de 2022, 14:30 PM

Una de las infaltables en el equipo de talentos de Dancing With The Stars es la presentadora Shirley Álvarez, quien se alista para iniciar una nueva edición de la competencia a partir del 26 de junio por la pantalla de Teletica.



Álvarez comenzó en el formato desde sus orígenes, en el 2014. Tras dos años de espera, vuelve a la acción junto al periodista Randall Vargas.



“Muchos nos separamos, nos dejamos de ver; es un equipo muy grande y hemos venido, la mayoría, desde el principio. Entonces, volverlos a ver a todos es una gran emoción”, señaló la presentadora y modelo.



Shirley sentirá, una vez más, la adrenalina de volver al escenario. Ella mencionó a sus tres parejas de baile favoritas durante el tiempo que lleva en el formato.



Más detalles del regreso de Álvarez a Dancing With The Stars en el video adjunto.