"Se le van olvidando ciertas cosas": Esposa de Nel López habla sobre salud del humorista

La esposa de Nel López habló sobre la salud del humorista costarricense en una entrevista con De Boca en Boca.

En el programa de Teletica, doña María Auxiliadora Arias aseguró que su marido se encuentra "muy bien", gracias a un medicamento que toma. Sin embargo, reconoce que, a veces, López sufre algunos olvidos.

El también exjugador de fútbol tiene un diagnóstico preliminar de demencia frontotemporal, un grupo de trastornos neurodegenerativos que afectan principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, áreas relacionadas con la personalidad, el comportamiento, el lenguaje y la toma de decisiones.

"Él está muy bien, gracias a Dios, con el medicamento. Él se mantiene muy estable, muy activo. Él entrena, hace ejercicio, conversa bien; todo está bien. Estamos bien.

"Se le van olvidando ciertas cosas o llega a decir, por ejemplo, si quiere decir algo de Puntarenas, a veces él rodea lo que es Puntarenas, pero empieza... Donde está el mar, donde se come chuchil, entonces ya uno sabe que es Puntarenas", contó la esposa de Nel, quien también sufre una complicación cardiaca.

Al ser consultado directamente, López indicó que está bien y que "no se puede quejar".

El diagnóstico del comediante debe ser reconfirmado con un examen que solo está disponible en la medicina privada.

"Sí, hay que hacerle un examen que nos mandó la geriatra, pero no se lo hemos hecho todavía. Ya eso es como para definir exactamente qué es, ¿verdad? Pero apenas tenga uno la platita, se lo hacemos. Porque eso solamente es por privado. Entiendo que es un examen que le hacen y eso lo mandan fuera del país y hacen la investigación allá y te dicen exacto lo que es", agregó Arias.



Según doña María, su esposo tiene tiempo de no hacer shows.

Puede repasar la entrevista completa con Nel López y su esposa en el video adjunto.