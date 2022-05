¿Se la juega Lorna Cepeda en el baile? "Yo creo que bailo, pero sola"

Por Natalia Jiménez Segura | 26 de mayo de 2022, 14:57 PM

​Lorna Cepeda, conocida por muchos como "La peliteñida", debido a su actuación en la novela "Yo soy Betty, la fea", será una de las participantes de la sétima temporada de Dancing With The Stars Costa Rica.

¿Será que la colombiana se la juega en el baile? Durante una entrevista con el programa De Boca en Boca, desde Colombia, donde está terminando de grabar una serie, contó su experiencia en las pistas.

"Para mí es súper difícil imaginarme ahí porque yo nunca he hecho eso. Yo creo que bailo, pero bailo sola, estar con una pareja debe ser muy difícil. No importa, yo igual me visualizo, voy a entregarme y dar todo de mí, pero nunca lo he hecho. Yo espero que salga bien", contó tras el anuncio de la producción.

La actriz no conoce todavía a sus contrincantes, pero dice estar emocionada por llegar al país y compartir con los ticos.

"Estoy muy feliz, emocionada y contenta de participar. Estoy un poco nerviosa también, me han dicho que los chicos bailan espectacular, así que espero estar a la altura, dar la talla y que disfrutemos esto y la pasemos increíble, que es lo más importante", añadió.

Lea también Entretenimiento ¡Estos serán los participantes de 'Dancing With The Stars'! Desde Mauricio Hoffmann hasta Lorna Cepeda, conozca todos los detalles sobre las 10 estrellas de DWTS.

Nueva vida en Costa Rica

Hace tres días, la colombiana publicó en su Instagram, con 2.3 millones de seguidores, un video de su compromiso, por lo que también se le consultó cómo toma su mudanza a Costa Rica.

“La verdad estoy muy acostumbrada a pasar fuera de mi país porque sí me ha tocado ir a trabajar a otros sitios y me amoldo mucho a los cambios", dijo.

Reconoció que extrañará su casa, pero que le gusta mucho Costa Rica, y que está ilusionada de cómo será su vida acá. Incluso, quiere sacar tiempo para "turistear" y hacer rafting.

Cepeda espera estar los tres meses que dura la competencia y llegar a la gran final de DWTS Costa Rica.

Lea también De Boca En Boca María González y Silvia Baltodano, nuevos rostros en 'Dancing With The Stars' La séptima temporada de la competencia de 'ballroom' tendrá incorporaciones en la mesa de jueces y en el equipo de presentadores.