“Se complicó tras operación de apéndice”: hija de Cabis Calderón narra ultimos momentos del mariachi

Cabis Calderón, líder del histórico Mariachi Calderón de Cabis, falleció este viernes a los 81 años, dejando atrás más de 50 años de carrera en los que su voz acompañó serenatas, bodas, celebraciones familiares y momentos que quedaron grabados en la memoria de miles de costarricenses.



Su hija, Nani Calderón, habló con Teletica.com y reconstruyó las últimas horas de vida del músico, en un relato cargado de amor y agradecimiento.



Todo inició el viernes anterior, cuando Cabis presentó un problema digestivo inesperado.



“Aún no sabemos qué fue. Le hicieron unas pruebas por privado y nos pidieron trasladarlo a un hospital estatal”, dijo la hija.



El martes por la noche ingresaron al Hospital Calderón Guardia, donde el panorama comenzó a complicarse.

Según su hija, la atención médica fue ejemplar: “Lo trataron de maravilla, hicieron hasta lo imposible para ayudar a papi”.

Durante miércoles y jueves, los exámenes y evaluaciones fueron constantes. Hasta que la mañana del jueves llegó una llamada urgente: "Cabis debía ser operado de inmediato".

Una cirugía urgente y un cuadro que se agravó, “ayer en la mañana me llamaron que iban a operar a mi papá de manera urgente… le sacaron el apéndice”, relató.

Los médicos descubrieron un problema en la zona estomacal cuyo origen aún no logran identificar, “al parecer había un problema en el estómago que no logran entender qué fue”, agregó.

Tras la cirugía, su salud se deterioró rápidamente, “al salir de la operación empezó a tener problemas respiratorios. Lo entubaron y se mantuvo muy grave. Tuvo mucha paz. Fue un momento muy hermoso para él”.

Este viernes en la mañana, Nani recibió otra llamada del hospital. Pudo llegar a tiempo para despedirse.

“Gracias a Dios pude estar con papi, como siempre hemos estado, de la mano. Tuvo mucha paz. Fue un momento muy hermoso para él”, finalizó la mujer.

Cabis Calderón falleció a las 2 p. m., acompañado del amor de su familia.

Era conocido como el mariachi más popular del país, considerado uno de los grandes representantes del mariachi en Costa Rica, Cabis llevó su música por todo el territorio nacional, acompañó a artistas internacionales y formó parte de innumerables serenatas y celebraciones que hoy muchos recuerdan con cariño.