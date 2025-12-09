San Ramón se prepara para recibir a caballistas en el Tope Nacional 2025

San Ramón se alista para recibir, el próximo 26 de diciembre, a los caballistas del Tope Nacional 2025, que por primera vez se traslada de San José a este cantón alajuelense, gracias al apoyo de la alcaldía local y la colaboración de distintas asociaciones de la zona.

El evento, considerado el más importante del caballismo nacional, no solo promueve la tradición, sino que también tiene un fuerte componente social y recreativo. Así lo confirmaron los organizadores a Teletica.com, previo al anuncio oficial de todas las novedades de la actividad, en el programa de De Boca en Boca de este martes.

Un cambio que trae mejoras

Roy Solano, asesor de los caballistas del Tope Nacional, explicó que el traslado busca beneficios para los participantes y la comunidad.

“Siempre los cambios son para mejora. Este año, celebramos el Día del Caballista Nacional el 26 de diciembre. San Ramón nos abrió las puertas para celebrar nuestro día, mientras que en San José hay restricciones por parte de la municipalidad", acotó.

Solano destacó que, a diferencia de ediciones anteriores, este año habrá 10 puestos de atención al caballista, más tarimas de entretenimiento y recorridos más extensos para todos los asistentes.

“Tenemos algo que nunca se ha hecho en el Tope de San José: la fiesta de recepción con una gran rifa de un UFORCE 600, una mula 4x4 para la finca, y una casa prefabricada de 42 metros cuadrados”, señaló.

Impacto social y comunitario

Alejandro Segura Cubero, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Piedades Sur, explicó que los recursos recaudados durante el evento se destinarán a más de 10 asociaciones sin fines de lucro del cantón:

“No solo una organización será beneficiada, sino varias. Tenemos asociaciones que trabajan con niños, adultos mayores, salud, deporte y desarrollo comunitario. Todos se ven beneficiados y el evento genera un impacto económico muy positivo para la región", ratificó.

Entre las organizaciones destacan la Asociación Acompáñame para el Cuidado Paliativo del Enfermo, Funca Vida, el equipo de baloncesto ARBA, la Escuela Municipal de Fútbol y distintos comités comunitarios.

Segura subrayó que la comunidad está motivada y reconoce la importancia del Tope:

“Según los censos que hemos hecho, los empresarios, asociaciones y emprendedores están muy contentos porque saben que reactivará la economía local, desde las pulperías hasta los restaurantes y supermercados", expresó.

Fiesta post-Tope: música, rifas y entretenimiento

Elene Lizano, encargada de la fiesta oficial del Tope, explicó que la celebración se realizará después del recorrido en la Finca Arrieta Freesians, a partir de las 5 p. m.

“La entrada para los caballistas con brazalete será gratuita, pero el público general podrá asistir con un costo de 5 mil colones. Tendremos artistas nacionales como Cinthia Arévalo y DJs como Neto Rangel y Carol -i Selectress. Además, realizaremos la rifa de la mula 4x4 y la casa prefabricada”.

Lizano añadió que la fiesta busca brindar un cierre seguro y entretenido para todas las familias:

“Como caballista, pensé en algo para terminar el día celebrando. Contaremos con seguridad, parqueos amplios y mucho espacio para recibir a todas las personas que deseen asistir”.

El Tope Nacional 2025 promete mantener viva la tradición del caballismo en Costa Rica, al tiempo que incorpora nuevas experiencias para los caballistas y la comunidad en general, fortaleciendo el turismo y la economía local.

*Esta nota fue realizada con la colaboración del periodista Juan Manuel Quirós Cavallini.

